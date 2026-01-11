Първото за годината Ел Класико: Къде да го гледате?

Началото на 2026 г. започна със студ и сняг, с нови надежди и с... една футболна класика.

Днес (11 януари) един срещу друг на терена в Джеда, Саудитска Арабия ще се изправят Барселона и Реал Мадрид.

Залогът е Суперкупата на Испания, а ние от bTV Media Group ви даваме възможност да го гледате телевизионно и онлайн.

Къде?

Финалът на мини турнира, който ще определи носителят на един от най-важните трофеи в Испания, е в Саудитска Арабия.

Срещата между Барселона и Реал Мадрид започва в 21:00 ч.!

Коментарното ни студио ще е цял час, като в него може да видите най-интересните анализи и ексклузивни материали за съперничеството и звездите на двата гранда!

Определяме ви час за среща! Очакваме ви в 20:00 ч., пряко по bTV Action и онлайн на VOYO.BG днес (11 януари)!

Съперничеството

Барса и Реал ще се срещнат за 263 път в един от най-интригуващите сблъсъци в историята!

Никога испанското Ел Класико не е било "просто мач". Зарядът винаги надхвърля форма, резултат, място в класирането и дори представянето в миналите мачове.

До момента Реал Мадрид има 106 победи, а Барселона - 104. Равенствата са 52. Головата разлика е 442:436 в полза на "белите".

В турнира/мачовете за Суперкупата на Испания мачовете са 18 - 10 победи за Реал и 6 за Барселона.

За последно двата тима играха един срещу друг през април 2025 г., на финала за Купата на краля. Тогава Барселона победи с 3:2 с гол на Жул Конде в добавеното време.

Звездите

Няма съмнение, че мачът ще е сблъсък не само на тактики, а и на звезди.

Барселона достигна до важния мач, побеждавайки с 5:0 Атлетик Билбао. Реал Мадрид пък се справи с градския си враг Атлетико.

Ханзи Флик реши да не рискува с Ямал, който поигра само 20 минути и не допринесе с много за резултата.

В Реал пък трябва да се справят без Килиан Мбапе, който е контузен. Въпреки това се прокрадна надеждата, че французинът може да участва във важния мач на обезболяващи инжекции.

Кой ще победи?

Гледайте финала за Суперкупата на Испания между Барселона и Реал Мадрид, пряко по bTV Action и на VOYO.BG от 20:00 ч. днес (11 януари).

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK