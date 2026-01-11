ЦСКА тръгна за Турция. Христо Янев сплотява колектива (ВИДЕО)

Добра подготовка, изясняване на изискванията и сплотяване на колектива.

Това са основните цели на щаба на ЦСКА през зимната подготовка. Отборът отпътува за традиционния си лагер в Турция днес, 11 януари, а сред играчите присъстваха и шестте нови попълнения, с които армейците се подсилиха до момента

Четирима за седем

Едва 11 дни са изминали от новата година, а ЦСКА е най-активен на трансферния пазар. През изминаващата седмица към червените се присъединиха трима изцяло нови играчи и един вече познат.

Последният обявен входящ трансфер беше този на вратаря Димитър Евтимов. 32-годишният страж се завръща след престой в Ботев Враца и започва втория си период в ЦСКА. Червената фланелка той облича за първи път през 2020 г., а след това беше пратен под наем в други отбори.

"Процесът е отворен и ще разберете, когато вземем още някой футболист", заяви на летище „Васил Левски“ Янев.

"Имаме много работа, чака ни дълъг път. Не е лесно да адаптираш шестима нови. Трябва да сме търпеливи, да разберем, че всеки ще се адаптира по различен начин. Всичко, което има да разберете, ще го разберете от сайта на ЦСКА", добави той.

В сблъсък

На турска земя ЦСКА ще премери сили с полския Корона Киелце (14.01), чешкия Млада Болеслав (17.01), украинския ЛНЗ Черкаси (21.01) и сръбския Нови пазар (23.01). Обратно у нас последната проверка ще е с Дунав Русе (31.01).

Армейците подновяват изявите си в първенството на 7 февруари с домакинството си срещу Арда – доказано неудобен съперник за тях. Именно след загуби от кърджалийци бяха освободени трима от последните петима наставници – Томислав Стипич, Александър Томаш и Душан Керкез.

Повод за успокоение за Янев би могъл да бъде фактът, че такъв развой следва само при поражения извън София.

ЦСКА заема петото място с 31 точки. Христо Янев има 9 победи и само 1 загуба в 12-те мача, откакто пое отбора за четвърти път в кариерата си.