Съперник на Радо и Тервел започва ново приключение на 40 години

Бени Карл има цел - Олимпийските игри през 2030 г., но в напълно различен спорт

Бенямин Карл, сензацията в сноуборда и съперник по белите писта на нашите Радослав Янков и Тервел Замфиров, отново изненадва спортния свят.

Само преди няколко седмици австриецът спечели втория си златен медал на Олимпийските игри в Милано/Кортина 2026, но вече обяви, че сноубордът ще остане в миналото след последните две състезания за сезона във Винтерберг.

Новата цел на Карл е впечатляваща: Олимпийските игри през 2030 г., но в напълно различен спорт – колоездене, с акцент върху циклокроса, дисциплина, която се обсъжда за включване в олимпийската програма.

„Имам ентусиазма на шестнадесетгодишен и нямам търпение да се захвана с това ново предизвикателство“, споделя Карл пред ORF. „Все още нямам колоездачен отбор, но отбор от Австрия вече е готов да ме посрещне.“

На 40 години Карл не се страхува от нови върхове. Той вече е спечелил три Световни купи, 5 златни медала от световно първенство и два олимпийски златни медала. Сега пред него стои новата мисия: подготовка, тренировки и участие в състезания по шосе и циклокрос, с цел да се представи на Олимпийските игри през 2030 г.

„Ще се насладя на пътуването и на всяка нова предизвикателна стъпка. Целта е ясна!“, оптимист е австриецът.

Тагове:

сноуборд колоездене олимпийски игри предизвикателство радослав янков тервел замфиров Бенямин Карл Австриял циклокрос

Александър Николов отново MVP – Италия е в краката му!

Сблъсък с паната предизвика ужасяваща контузия в Шампионска лига (ВИДЕО)

Лео Меси разтърси с гол №900!

Ливърпул срази Галатасарай, Салах постави рекорд (ВИДЕО)

Задържаха треньор за малтретиране на деца

Едно решение на 15 променя всичко: Световният биатлон с филм за Лора (ВИДЕО)

Александър Николов отново MVP – Италия е в краката му!

Лео Меси разтърси с гол №900!

Сблъсък с паната предизвика ужасяваща контузия в Шампионска лига (ВИДЕО)

