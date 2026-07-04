Баскетбол Публикувано в Петър Бакърджиев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Саша Везенков и DARA: Какво ги свързва? (ВИДЕО) Гледайте цялото интервю на най-добрия български баскетболист днес след централната емисия новини по bTV

Два успеха за България само в рамките на няколко дни!

В края на май 2026 г. DARA покори музикалния връх и спечели "Евровизия" с песента си "Бангаранга", а няколко дни след това Александър Везенков се изкачи на европейския баскетболен трон и с клубния си Олимпиакос триумфира в Евролигата.

Някак... двамата се свързаха. Тя му пожела успех, той празнува с песента ѝ. Защо?

Отговорът на този, а и много други въпроси, дава самият Везенков в едно от най-искрените си интервюта. Той говори пред Петър Бакърджиев за плановете, за успехите, за семейството, за предстоящия изключително важен мач на българския национален отбор срещу Норвегия, който може да гледате пряко по bTV на 5 юли веднага след централната ни новинарска емисия в 19:00 ч., а още в 18:30 ч. започва коментарното ни студио с интересни гости и ексклузивни материали пряко на онлайн платформата VOYO.BG.

Преди това обаче, днес (4 юли) ще ви дадем възможност да влезете в света на звездата на българския баскетбол Александър Везенков! Цялото му интервю ще може да гледате веднага след централната емисия новини, в поредицата ни bTV Репортерите.

Шумният успех

Да се върнем обаче към "Бангаранга".

Снимка: Reuters

След шумния триумф в Евролигата, Везенков показа танцови умения, достойни за сцената на "Евровизия" при празненствата. Песента, която звучеше, беше тази на DARA.

Оказва се, че двамата се познават.

"Съвсем случайно имахме общи познати. Комуникирахме малко за "Евровизия", за Евролигата. Песента стана хит в Гърция. Тя има в щаба си един-двама гърци. Ние бяхме на заведение с гръцка музика. Видяхме DJ-ят да идва, което не се случва много често при такъв тип забавления..."

Снимка: Евгений Милов, bTV

В Гърция, когато чуят "България", я свързват с мен, а сега и с нея. Така стана!", разказа Везенков.

Важният мач

Сега обаче не е време за песни и празненства!

Българският национален отбор по баскетбол първо трябва да победи Норвегия, при това с 10 или повече точки, за да си осигури място в следващия кръг на квалификациите за европейското първенство.

Снимка: Lap.bg

Мачът в Ботевград е на 5 юли и ще бъде предаван пряко по bTV веднага след централната емисия новини, която започва в 19:00 ч. и ще бъде по-кратка от обичайното. Още в 18:30 ч. ще сме на живо на онлайн платформата ни VOYO.BG с ексклузивно студио от мястото на събитието.

Днес, 4 юли, може да гледате цялото интервю на Александър Везенков пред Петър Бакърджиев след централната ни новинарска емисия в поредицата bTV Репортерите от 19:30 ч.