Скандал в баскетбола: Локо Пд иска отлагане на мач заради ужасни условия

Скандал в родния баскетбол. Локомотив Пловдив алармира за изключително лоши условия в зала "Младост" в Шумен и призова федерацията да отложи насрочения за днес мач от българското първенство за мъже.

Пловдивчани уточняват, че по тяхна информация първоначално насрочената за зала "Сила" среща е била изпратена в Шумен "след оказан натиск от бившия национален селекционер Росен Барчовски".

"Недопустими условия"

"Баскетболен клуб Локомотив Пловдив изразява своята категорична позиция и информира обществеността, медиите и компетентните органи за недопустимите условия, при които клубът ни е поставен преди провеждането на официален баскетболен мач, насрочен да се състои в зала "Младост".

Следва да отбележим, че по публично изразено становище на изпълнителния директор на Българската федерация по баскетбол г-н Филип Виденов, зала "Младост" е негодна дори за провеждане на детски баскетболни срещи. Въпреки това, на БК Локомотив Пловдив беше наложено решение официален мач да бъде проведен именно в това съоръжение.

На 12.12.2025 г. беше излязло официално решение, според което БК Локомотив Пловдив следваше да бъде домакин на срещата, която да се проведе в зала "Сила". Впоследствие, на 19.12.2025 г., след оказан натиск от бившия национален селекционер Росен Барчовски, беше взето ново решение мачът да се проведе в нелицензираната зала "Младост".

Констатирани нарушения и опасни условия

Днес, по време на официалната тренировка на БК Локомотив Пловдив в зала "Младост", бяха установени сериозни и недопустими несъответствия с нормативните и спортно-техническите изисквания за провеждане на официална баскетболна среща.

Още при първоначалния оглед на съоръжението бяха констатирани следните проблеми:

- Информационните уреди не отговарят на Наредбата за провеждане на първенството;

- Размерите на игралното поле не отговарят на стандартните изисквания;

- Настилката е в лошо и компрометирано състояние и създава реален риск от контузии;

- Разстоянието между трибуните и игралното поле не отговаря на минималното изискване от 2 метра;

- Стрелбата от 0 градуса е практически невъзможна;

- Видеоизлъчването не отговаря на стандартите и имиджа на лигата.

По време на днешната тренировка стана ясно, че реалното състояние на залата е дори по-лошо от първоначално установеното:

- Температурата в залата е едва 14°C;

- Баскетболната топка не отскача нормално на множество места;

- Дюшемето е нестабилно, с осезаема подвижност и неравности, които компрометират безопасността на състезателите;

- Кошовете са на по-ниска от регламентираната височина;

- Отстоянието при стрелба от 0 градуса е 43 см вместо изискуемите 90 см;

- Ширината на игралното поле е 14 м вместо регламентираните 15 м;

- Разстоянието между аут линията и трибуните е 73 см вместо минимално изискваните 2 м;

- Съблекалните са в изключително лошо състояние;

- Пейките на отборите са изкъртени и негодни за използване.

На база на всичко изложено, ръководството на БК Локомотив Пловдив категорично настоява:

1. Официалният мач да бъде отложен;

2. Срещата да бъде насрочена за нова дата;

3. Мачът да се проведе в подходяща, лицензирана зала, отговаряща на всички нормативни и спортно-технически изисквания;

4. Всички направени до момента и предстоящи разходи на БК Локомотив Пловдив, произтичащи от създалата се ситуация, да бъдат поети от Българската федерация по баскетбол.

Тези искания са продиктувани единствено от стремежа да бъде гарантирана безопасността на състезателите, спазването на правилата и равнопоставеността между клубовете.

Въпроси, на които настояваме за публични отговори

- Кой взе решението официален мач да бъде проведен в тази зала, при положение че вече е съществувало валидно решение срещата да се състои в лицензирано съоръжение?

- На какво основание делегат би могъл да разреши започването на официален мач в нелицензирана зала?

- Кой ще поеме отговорност при евентуална контузия на състезател вследствие на опасните условия?

В заключение поставяме въпрос, който засяга не само БК Локомотив Пловдив, а цялата баскетболна общност в България:

Дами и господа, така ли ще развиваме баскетбола в България?", пишат от Управителния съвет на Локомотив.

Залата е одобрена

Тази зала "Младост" е одобрена в началото на сезона като втора зала за игра на мачове в НБЛ. Одобрена е от всички клубове, включително и от Локо Пловдив.

Според наредбата на НБЛ не може да се налага служебна загуба за подобни нередности, а се предвижда само глоба за отбора-домакин.

Имало е уговорка между НБЛ и Шумен този ремонт на голямата им зала да приключи до началото на ноември. Уговорката не е спазена. Във въпросната малка зала "Младост" е игран един мач срещу Ботев Враца и след него е установено, че цялостното състояние на съоръжението не отговаря на условията.

