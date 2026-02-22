bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
След инфарктен финал: Черно море отново грабна Купата

Lap.bg

Черно море Тича триумфира с баскетболната Купа на България във втори пореден сезон! "Моряците" победиха Локомотив Пловдив с 88:87 (20:28, 27:15, 19:18, 22:26) в инфарктен финал, който се игра в Арена Ботевград.

Изходът от сблъсъка се реши в последната секунда, когато топката отскочи от ринга след стрелба на Девъръл Рамзи от Локомотив.

Така Черно море защити драматично трофея си. Преди година "зелено-белите" сразиха Балкан с 89:81 във финала.

Снимка: Lap.bg

За "железничарите" това беше първо участие в спора за трофея. Треньорът на варненци Васил Евтимов пък спечели Купата за трета поредна година, като я завоюва и с Черноморец през 2024 г.

И двата отбора стигнаха до финала след успех с 1 точка разлика. Локомотив елиминира Рилски спортист със 100:99 след продължение, а Черно море отстрани Балкан със 77:76.

Снимка: Lap.bg

Ламонт Уест беше най-резултатен за новия стар носител на трофея с 20 точки и 5 борби. Георги Боянов добави 18 точки, 7 борби и 2 асистенции, а Венцислав Петков се отчете с 13 точки и 4 асистенции.

Кръстомир Михов завърши с 18 точки и 4 асистенции за пловдивчани, докато Девърл Рамзи записа 17 точки и 8 асистенции.

За най-полезен играч на турнира бе избран Уест от Черно море.

Снимка: Lap.bg

