Обрат вместо преврат в българския баскетбол (ВИДЕО)

Превратът в българския баскетбол се отлага. Засега, за есента. Искането на опозицията за свикване на извънредно Общо събрание на 27 май, не беше уважено от Управителния съвет.

На свое заседание, членовете УС избраха друга дата за Общо събрание, на което да бъде избран нов президент и това е 5 октомври. А дали настоящия президент Георги Глушков ще събере сили за нова битка и още един мандат ще стане ясно на 15 април. Тогава е планираното още преди Нова година отчетно събрание на федерацията.

Вместо на 27 май, на 5 октомври

Преди месец стана ясно, че на хоризонта в българския баскетбол излиза ново лице с амбиции да оглави родната федерация по баскетбол. Неговото име е Орлин Атанасов. Той също е член на Управителния съвет, като на заседанието днес е бил и единственият, гласувал „против“ изборите да се проведат на 5 октомври, а не, както е неговото желание и желанието на подкрепящите го – 27 май.

„Управителният съвет реши да не уважи нашето желание. Това е тяхно право, което ще уважим. Сега предстоят светли празници, нека минат, следващата седмица ще продължим да работим“, лаконичен прозвуча Атанасов след края на Управителния съвет, който премина на висок тон, емоционално и без присъствието на медии, които бяха допуснати само за протоколни кадри в началото.

Подписка за преврат, а после обрат

В баскетболните среди, Орлин Атанасов е известен, като председател на Сдружение „Българско баскетболно общество“, или добре познатата ББЛ. Никога не е бил професионален играч, но се справя отлично с развитието на аматьорския баскетбол. И с менажирането на ББЛ, която в последните години набира скорост, благодарение на категоричната подкрепа, с която Атанасов и аматьорите се ползват от Георги Глушков.

Въпреки че винаги е бил подкрепян сериозно от първия българин, играл в НБА през 80-те години на миналия век, Атанасов решава все пак да тръгне на битка именно срещу Глушков и неговото управление за креслото на шеф в родния баскетбол. В рамките на месец, тръгва и подписка в подкрепа на Атанасов и свикване на извънредно Общо събрание. В нея се подписват 57 клуба, между които само един, който има професионален мъжки отбор – новакът в НБЛ Локомотив Пловдив. Сред подписалите се са и двата клуба на Гинко Василев при подрастващите – ЦСКА и Спартак, както и още два столични клуба, които обаче имат само подрастващи отбори – Славия и Локомотив.

Към днешна дата, федерацията разполага с информация, че част от тези 57 клуба, поставили подписи в подкрепа на опозицията, са „кухи“, т.е. не развиват никаква дейност към момента. Те са чинно регистрирани в Министерството на младежта и спорта, но подлежат на изключване поради липса на дейност от баскетболната федерация.

„Имаме право да ги изключим, но няма да го направим. Това не е важно в момента, че не развиват дейност. Уважаваме желанието им за промяна, но не на 27 май. Имаме изключително тежък календар, който трябва първо да изпълним, защото това е лицето на баскетбола ни. След това ще направим събрание“, коментира президентът на БФБ Георги Глушков.

Доста конфузно за опозицията звучи информацията от Българска федерация баскетбол, че до днес, в централата по официален писмен път има получени писма от 15 от тези общо 57 клуба, които първоначално са поставили подписите си за предизвикване на извънредно Общо събрание и сваляне на настояващата власт. Тези 15 клуба уведомяват федерацията, че вече не подкрепят опозицията, нито Орлин Атанасов.

„Нямам никаква представа кои са тези клубове, нито защо са се отказали, нито ще разследвам причините“, заяви Атанасов след Управителния съвет.

По закон, при липса на поне 1/3 от клубовете, или 30% от регистрираните клубове в баскетболната федерация, не може и да се приеме за легитимна подписката с искане за предсрочни избори.

Един изтичащ договор

Договорът на ББЛ с Българска федерация баскетбол за менажиране на А и Б група у нас изтича на 5 юни, броени дни след посочената дата от Орлин Атанасов за предсрочни избори – 27 май. Не е ясно дали този договор ще бъде подновен и при какви условия. Според настоящия договор, родната централа подсигурява над 300 000 лева годишно на ББЛ, извън тази сума, федерацията заплаща и всички разходи за съдии в А и Б група. Събраните суми от глоби за технически нарушения и дисквалификации в мачовете от А и Б група, федерацията отново връща в ББЛ.

Орлин Атанасов отрече изтичането на договора да е свързано с желанието му да се кандидатира за президент на българската федерация със свикване на избори преди края на настоящия контракт. Той не коментира сумите по договора, но призна, че федерацията заплаща съдийските такси – лукс, който ръководството на БФБ подсигурява за аматьорите, но не и за своя основен фокус на развитие – подрастващите.

Дали Орлин Атанасов ще продължи да иска властта в българския баскетбол и след 5 юни, дали на сцената ще се появи нов кандидат, който да се сбори с него и с Георги Глушков, или Глушков ще се оттегли – предстои да стане ясно в следващите седмици.