Баскетбол

Отзвук от Гърция: Саша Везенков докара 12 000 зрители в залата (ВИДЕО)

Това, което Барцокас направи в София, не изглежда реално, пишат комшиите

"По начин, който дори Йоргос Барцокас едва ли би могъл да си представи, Олимпиакос показа в София защо е сред водещите отбори този сезон." Така започва материалът на sport24.gr за снощната победа на "червено-белите" срещу Апоел Тел Авив с 89:85.

"Измина месец от дербито в Евролигата с Панатинайкос – онази вечер на 7 март, когато писахме, че в Олимпиакос системата има значение.

Оттогава отборът от Пирея печели мачове с различни герои. Те победиха „зелените“ в първенството с четвъртия плеймейкър и четвъртия шутинг гард, а в четвъртък вечер направиха следващата крачка.

Гостуването в София се превърна в демонстрация. Без Морис, Нтиликина, Фурние и Джоунс, с ограничена ротация, срещу втория най-скъп състав в турнира и отбор с огромен глад за победа – Олимпиакос триумфира по начин, който малцина очакваха.

Барцокас доказа доверието си към целия състав. Срещу Апоел обаче той стигна до ниво, което дори самият той едва ли е смятал за възможно.

Не става дума просто за това, че използва всичките си 11 играчи, нито че 7 от тях получиха между 12 и 19 минути. Истинският акцент беше, че Олимпиакос затвори мача с Кори Джоузеф и Мустафа Фал.

Фал се завърна на паркета след 308 дни

Центърът, който получи тежка контузия на финалите в първенството и за когото малцина вярваха, че ще играе през сезон 2025/26, отново стъпи на терена.

Кой би предположил, че Олимпиакос ще гледа към първото място в редовния сезон в момент, в който четвъртият им център прави дебют именно срещу отбор с идентични цели?

Кой би повярвал, че вечерта в препълнената зала, с около 12 000 зрители, привлечени най-вече от Саша Везенков, главният герой ще бъде Алек Питърс – 11 точки и 8 борби за 16 минути?

Сега, малко в средата на април – 20 дни преди плейофите и около месец и половина преди Финалната четворка – Олимпиакос изглежда в отлична форма.

Барцокас държи състава в постоянна готовност. Има дълбочина на всяка позиция – елитни гардове, няколко опции на „петица“ и звезден ядрен корпус, в който всеки може да реши мач.

Представянето в София беше показателно. Целта вече е ясна – Олимпиакос да влезе в плейофите в максимална готовност.

Христо Стоичков на крака при Везенков! (ВИДЕО)

Първото или второто място в редовния сезон носи и допълнителен бонус – повече време за почивка и сблъсък с съперник, идващ от плей-ин турнира.

До края на редовния сезон остават мачове с Армани Милано (16/4), Арис (19/4) и АЕК (25/4).

Ясно е едно: съставът на Олимпиакос разполага с 15–16 играчи, всеки от които може да даде принос – от Уолкъп до Милутинов, от Морис до Фал, от Дорси до Везенков и от Ларенцакис до Джоунс.

Пред отбора предстоят няколко дни почивка – време за възстановяване, семейство и подготовка. Мачът с Армани ще бъде по-скоро тест, отколкото битка.

Какво ще се случи нататък – никой не знае. Но едно е ясно: в Пирея всичко работи като добре смазана машина", пишат в Гърция.

Везенков: Дано запалим децата по баскетбола (ВИДЕО)
