Суперкупата на Гърция отново е за Олимпиакос (ВИДЕО)

Александър Везенков спечели осми отборен трофей с гранда от Пирея

Четвърта поредна Суперкупа на Гърция за Олимпиакос! Грандът от Пирея триумфира, след като победи с 92:83 Промитеас Патра във финала в Родос.

Най-добрият български баскетболист - Александър Везенков, завърши с 16 точки, 3 борби и асистенция, записани предимно през втората част.

Над всички в двубоя беше съотборникът му Тайлър Дорси с 23 точки. По 11 добавиха Донта Хол и Томас Уолкън. За съперника 17 реализира Атанасиос Базинас.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

Пореден трофей

Трофеят е осми отборен за Везенков с червено-белия екип. Родното тежко крило спечели 3 титли, 2 Купи и вече 3 Суперкупи на Гърция. Националът има и престижно индивидуално отличие - MVP на Евролигата през 2023 г.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

Успехът на Олимпиакос в изминалото издание на Суперкупата беше очакван заради оттеглянето на Панатинайкос.

"Зелените" отказаха участие поради несъгласие с датите за провеждане на полуфиналите, които съвпаднаха с приятелски турнир в Австралия. Гръцката федерация не направи компромис и конкуренция на Олимпиакос останаха Промитеас, АЕК Атина и Кардица.

Следващият мач на Везенков и компания е във вторник, когато откриват кампанията си в Евролигата с гостуване на Баскония.

