ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Кой е най-добрият млад спортист на България за 2025 г.?

Призът се връчва на треньори, които работят изключително с подрастващи.
Здравко Янчев е сред най-всеотдайните треньори при подрастващите. Легендарният наставник започва своята кариера в Тунджа Ямбол. Има период като треньор и в Левски. Най-голямото постижение на 73-годишния специалист е основаването на Тигър Ямбол през 1993 година. 6 години по-късно кадетската формация на клуба става шампион на България. Тогава Здравко Янчев е признат за най-добър треньор в България. През 2001 г. първенството на страната печели и юношеският тим на Тигър.
През 2019 г. воденият от него отбор на Тунджа Ямбол, момчетата U12, стана шампион на страната.
От лятото на 2025 г. работи в школата на Берое.