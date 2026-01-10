ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Кой е най-добрият млад спортист на България за 2025 г.?

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
2025 г. със сигурност беше успешна за родния спорт, особено при подрастващите. Затова наградите за родните таланти са толкова важни този път! 

Конкуренцията ще е тежка, фаворитите са много, а всичко ще стане ясно в 11:00 ч. днес! Церемонията на viasport, на която ще бъде отличен най-добрият спортист до 19 години, най-добрият отбор при подрастващите и най-добрият треньор на млади таланти за изминалите 12 месеца може да гледате пряко по RING и на сайта ни btvsport.bg

Тук пък ще следим награждаването в развитие:

10.01.2026 11:59:48

Номер 4 в класацията за Най-добър млад спортист е Александър Василев

Той е номер 2 в световната ранглиста в тениса при юношите. Финалист от Откритото първенство на САЩ, полуфиналист от "Уимбълдън", четвъртфиналист от "Ролан Гарос", осминафиналист от Откритото първенство на Австралия при подрастващите. 

10.01.2026 11:52:38

Номер 5 в класацията за Най-добър млад спортист е Малена Замфирова

Малена Замфирова е най-добър млад спортист на Европа, отличена от Европейските олимпийски комитети. Тя спечели златен медал в отборното състезание по паралелен слалом и сребърен медал в паралелния слалом и паралелния гигантски слалом на Световното първенство за юноши през 2025 г. През настоящия сезон е трета от Световната купа в паралелния гигантски слалом в Милин, през миналия сезон е втора в същата дисциплина в Криница. 

Тя спечели и специалната награда "Най-добър млад спортист за пример"!

10.01.2026 11:49:15

Федерация номер 1 за 2025 г. е Българската федерация по волейбол

През 2025 г. във волейбола постигнахме едни от най-големите си успехи! Мъжкият национален отбор достигна до сребърните медали на световното първенство във Филипините, а девойките до 19 години станаха първи в света! 

10.01.2026 11:42:17

Треньор номер 1 очаквано е Атанас Петров

Атанас Петров е селекционер на Национален отбор по волейбол, девойки до 19 г., който стана световен шампион.

 

10.01.2026 11:38:32

Отбор при годината е Национален отбор по волейбол, девойки до 19 г.

Тимът стана световен шампион от първенството в Сърбия и Хърватия. Четири българки влязоха в идеалния състав на шампионата, а Димана Иванова стана Най-полезна волейболистка на турнира.

10.01.2026 11:35:50

Номер 6 в класацията за Най-добър млад спортист е Димана Иванова

Димана Иванова е волейболистка на националния отбор на България до 19 години, който спечели световното първенство през 2025 г. Отличена за Най-полезна волейболистка на турнира и Най-добра разпределителка.

 

10.01.2026 11:33:59

Наградата "Баскетболен вдъхновител" отива при Здравко Янчев

Призът се връчва на треньори, които работят изключително с подрастващи. 

Здравко Янчев е сред най-всеотдайните треньори при подрастващите. Легендарният наставник започва своята кариера в Тунджа Ямбол. Има период като треньор и в Левски. Най-голямото постижение на 73-годишния специалист е основаването на Тигър Ямбол през 1993 година. 6 години по-късно кадетската формация на клуба става шампион на България. Тогава Здравко Янчев е признат за най-добър треньор в България. През 2001 г. първенството на страната печели и юношеският тим на Тигър.

През 2019 г. воденият от него отбор на Тунджа Ямбол, момчетата U12, стана шампион на страната. 

От лятото на 2025 г. работи в школата на Берое. 

10.01.2026 11:26:32

Номер 7 в класацията за Най-добър млад спортист е Валентина Георгиева

Валентина Георгиева е вицешампионка на прескок от европейското първенство. Златна медалистка на прескок от Световната купа в Осиек и от Челъндж купата в Ташкент. Сребърна медалистка на прескок от Челъндж купата във Варна.

10.01.2026 11:25:45

Приз "Воля за поведа" отива при 17-годишния Антон Толев

Той е футболист от втория тим на ЦСКА. 

В началото на 2025 г. той беше намушкан заради отправена забележка към шофьор. Въпреки че бе в приет в "Пирогов" с опасност за живота, той се върна към футбола и вече играе за "червените". 

10.01.2026 11:21:32

Номер 8 в класацията за Най-добър млад спортист е Християн Касабов

Християн Касабов е вицешампион на 110 м с препятствия от европейското първенство в Тампере, Финландия. Шампион на България в същата дисциплина на открито и закрито през 2025 г. с национален рекорд за юноши. 

10.01.2026 11:17:21

Номер 9 в класацията за Най-добър млад спортист е Виктория Нинова

Виктория Нинова е капитан и либеро на националния отбор на България до 19 години, който спечели световното първенство през 2025 г. Отличена за най-добро либеро на турнира. 

10.01.2026 11:12:41

Номер 10 в класацията за Най-добър млад спортист е Калина Венева

Калина Венева е волейболистка на националния отбор на България до 19 години, който спечели световното първенство през 2025 г. Отличена за най-добър посрещач на турнира.

10.01.2026 09:15:09

Кои са номинираните?

Ето ги най-добрите млади спортисти на България!

10.01.2026 09:14:46

Какво да очакваме на церемонията?

Снежана Иванова: Младите спортисти заслужават подкрепа и признание (ВИДЕО)

