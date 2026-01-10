Драмата няма край: Синът на Бекъм им прати адвокати

Голямата драма в семейството на Виктория и Дейвид Бекъм се задълбочава. И няма изглед скоро някой да излезе от нея!

Отношенията (ако ги има изобщо) между първородния син Бруклин и именитата двойка са толкова обтегнати, че се стигна до... адвокати.

Поне така твърдят медиите в Англия.

Блокиран

26-годишният Бруклин Бекъм е решил да прекрати всякакви възможни взаимоотношения с родителите си. Те вече не се следват в социалните мрежи, като се смята, че дори са се... блокирали.

От повече от година се говори, че първородният не иска да поддържа отношения с родителите си заради жена си.

Снимка: Getty Images

Последната информация е, че той е предупредил, че всички отношения с Бекъм ще минават първо през адвокатите му. Бруклин даже е изпратил официално уведомление на Виктория и Дейвид, като е заявил, че предпочита те да се въздържат от публични коментари за случилото се.

Раздорът

За крах в отношенията в семейството се заговори веднага след 2022 г., когато Бруклин се ожени за Никола Пелц - дъщеря на милиардера Нелсън Пелц.

Снимка: Getty Images

В началото всичко изглеждаше като приказка и съюз между две мощни фамилии, но след това Бруклин и Никола спряха да се появяват на събития на Бекъм, като дори пропуснаха едно от важните партита за 50-годишнината на Дейвид, както и обявяването му за рицар.

Смята се, че първият скандал е дошъл, след като Никола е отказала да носи на сватбата си рокля на Виктория Бекъм, а след това именно снахата е инициирала няколко скандала, за да не присъства на семейни събирания.