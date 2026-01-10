bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Драмата няма край: Синът на Бекъм им прати адвокати

Дейвид и Виктория нямат шанс с Бруклин

Драмата няма край: Синът на Бекъм им прати адвокати
Getty Images

Голямата драма в семейството на Виктория и Дейвид Бекъм се задълбочава. И няма изглед скоро някой да излезе от нея!

Отношенията (ако ги има изобщо) между първородния син Бруклин и именитата двойка са толкова обтегнати, че се стигна до... адвокати. 

Поне така твърдят медиите в Англия.

Блокиран

26-годишният Бруклин Бекъм е решил да прекрати всякакви възможни взаимоотношения с родителите си. Те вече не се следват в социалните мрежи, като се смята, че дори са се... блокирали. 

От повече от година се говори, че първородният не иска да поддържа отношения с родителите си заради жена си. 

Снимка: Getty Images

Последната информация е, че той е предупредил, че всички отношения с Бекъм ще минават първо през адвокатите му. Бруклин даже е изпратил официално уведомление на Виктория и Дейвид, като е заявил, че предпочита те да се въздържат от публични коментари за случилото се. 

Раздорът

За крах в отношенията в семейството се заговори веднага след 2022 г., когато Бруклин се ожени за Никола Пелц - дъщеря на милиардера Нелсън Пелц

Снимка: Getty Images

В началото всичко изглеждаше като приказка и съюз между две мощни фамилии, но след това Бруклин и Никола спряха да се появяват на събития на Бекъм, като дори пропуснаха едно от важните партита за 50-годишнината на Дейвид, както и обявяването му за рицар. 

Смята се, че първият скандал е дошъл, след като Никола е отказала да носи на сватбата си рокля на Виктория Бекъм, а след това именно снахата е инициирала няколко скандала, за да не присъства на семейни събирания. 

Ето как започнал разривът между Бекъмови и милиардерската им снаха!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 

Тагове:

семейство дейвид бекъм бекъм виктория бекъм бруклин бекъм никола пелц

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Те са бъдещето": Кога ще бъдат наградени най-добрите млади спортисти у нас?
Макавеева за Латвийската кула: В подкошието нямаше прошка (ВИДЕО)

Макавеева за Латвийската кула: В подкошието нямаше прошка (ВИДЕО)
Успех №14, но пред раздяла ли са Симеон Николов и Локо?

Успех №14, но пред раздяла ли са Симеон Николов и Локо?
Боримиров: Очакваме удари под кръста в битката за титлата (ВИДЕО)

Боримиров: Очакваме удари под кръста в битката за титлата (ВИДЕО)

Последни новини

live
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Кой е най-добрият млад спортист на България за 2025 г.?

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Кой е най-добрият млад спортист на България за 2025 г.?
Везенков отнесе Байерн на Пешич в Евролигата (ВИДЕО)

Везенков отнесе Байерн на Пешич в Евролигата (ВИДЕО)
Макавеева за Латвийската кула: В подкошието нямаше прошка (ВИДЕО)

Макавеева за Латвийската кула: В подкошието нямаше прошка (ВИДЕО)
Успех №14, но пред раздяла ли са Симеон Николов и Локо?

Успех №14, но пред раздяла ли са Симеон Николов и Локо?
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV