Везенков: Дано запалим децата по баскетбола (ВИДЕО)

Българският национал Александър Везенков трудно скри емоциите след победата на клубния му тим Олимпиакос над Апоел Тел Авив с 89:85 в мач от Евролигата, игран в пълната "Арена 8888" в София.

"Много се радвам, защото успяхме да напълним зала, която не се е пълнила за баскетболен мач. Дано това е началото, за да се запалят децата по баскетбола.", заяви Везенков.

"Радвам се, че видях приятели, роднини и най-важно е, че победихме накрая. Публиката дойде да види мен, да види отбора. Беше невероятно! Със сигурност ще е нещо, което като си легна, ще го помисля и ще съм горд със себе си.

Благодаря на всички, коит

"Срещу този треньор е винаги по-специфично. На този етап от сезона важното е, че победихме. Не съм доволен от представянето си, но важното е победата, защото когато победим всичко се забравя бързо", продължи българинът.

А за Христо Стоичков, който бе в залата със съпругата си Мариана допълни: "Ние се познаваме от Барселона. Не забравям кой е Христо Стоичков и самото му присъствие в залата развълнува абсолютно всички, не само мен. Със сигурност няма по-хубаво нещо да гледаш децата с твоя екип", каза още Везенков.

Двукратният носител на наградата Спортист №1 на България - да 2022 и 2023 г. се надява българската публика да покаже подобна подкрепа и на националния отбор.

"Моята мечта е да напълним залата на мач на националния отбор. Мисля, че това е мечта и на всички вас. Не знам дали можем да го направим, но поне да опитаме", добави Везенков.

