Везенков подпали София! Олимпиакос е №1 в Евролигата (ВИДЕО и СНИМКИ)

10 точки и 5 борби за най-добрия ни баскетболист

Олимпиакос и Александър Везенков спечелиха дербито на кръга в Евролигата с 89:85 срещу Апоел Тел Авив в София. По този начин тимът от Пирея, воден от Йоргос Барцокас, си гарантира първото място в редовния сезон.

Най-добрият български баскетболист завърши с 10 точки, 5 борби и една асистенция, вдигайки на крака 10 000 зрители в "Арена 8888".

Снимка: Lap.bg

Срещата започна кошмарно за „червено-белите“ – символичните домакини от Израел поведоха с 11:0, а първите точки за Олимпиакос отбеляза Никола Милутинов от наказателната линия. Израелците дръпнаха с 14:2, но гърците бързо се върнаха в мача и обърнаха за 20:16. Първата четвърт завърши при 22:18.

 
 
 
Втората част бе равностойна, с постоянна смяна на водачеството. Тройка на Тайлър Дорси и забивка на Донте Хол доведоха "червено-белите" до 51:48 на полувремето.

 
 
 
Снимка: Lap.bg

След почивката Везенков започна да бележи – първата му тройка отвори вратата за серия от 10 поредни точки. Преди последната четвърт Олимпиакос водеше с 73:67.

Снимка: Lap.bg

Драмата достигна връх при 84:79 за гърците, след което Апоел се доближи на точка. В решаващите секунди Алек Питерс овладя ценна борба и увеличи аванса на Олимпиакос до 88:84, след което гостите задържаха аванса си.

Снимка: Lap.bg

С този успех тимът от Пирея остава лидер в таблицата с 24 победи и 12 загуби, докато Апоел е четвърти с 22 успеха и 13 поражения.

Снимка: Lap.bg

Христо Стоичков на крака при Везенков! (ВИДЕО)
Тагове:

София олимпиакос фенове евролига зала класиране апоел тел авив Александър Везенков

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Везенков: Дано запалим децата по баскетбола (ВИДЕО)

Везенков: Дано запалим децата по баскетбола (ВИДЕО)
0:0 за Левски - Лудогорец не успя да прескочи Черно море

0:0 за Левски - Лудогорец не успя да прескочи Черно море
Исторически шанс за Никола Цолов след спешна промяна във Формула 2

Исторически шанс за Никола Цолов след спешна промяна във Формула 2
Обрат вместо преврат в българския баскетбол (ВИДЕО)

Обрат вместо преврат в българския баскетбол (ВИДЕО)
„Ще умра, кажете на сина ни, че го обичам“

„Ще умра, кажете на сина ни, че го обичам“

Последни новини

Везенков: Дано запалим децата по баскетбола (ВИДЕО)

Везенков: Дано запалим децата по баскетбола (ВИДЕО)
0:0 за Левски - Лудогорец не успя да прескочи Черно море

0:0 за Левски - Лудогорец не успя да прескочи Черно море
Христо Стоичков на крака при Везенков! (ВИДЕО)

Христо Стоичков на крака при Везенков! (ВИДЕО)
Исторически шанс за Никола Цолов след спешна промяна във Формула 2

Исторически шанс за Никола Цолов след спешна промяна във Формула 2
