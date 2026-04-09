Везенков подпали София! Олимпиакос е №1 в Евролигата (ВИДЕО и СНИМКИ)

Олимпиакос и Александър Везенков спечелиха дербито на кръга в Евролигата с 89:85 срещу Апоел Тел Авив в София. По този начин тимът от Пирея, воден от Йоргос Барцокас, си гарантира първото място в редовния сезон.

Hristo Stoichkov is here tonight!

Най-добрият български баскетболист завърши с 10 точки, 5 борби и една асистенция, вдигайки на крака 10 000 зрители в "Арена 8888".

Срещата започна кошмарно за „червено-белите“ – символичните домакини от Израел поведоха с 11:0, а първите точки за Олимпиакос отбеляза Никола Милутинов от наказателната линия. Израелците дръпнаха с 14:2, но гърците бързо се върнаха в мача и обърнаха за 20:16. Първата четвърт завърши при 22:18.

Втората част бе равностойна, с постоянна смяна на водачеството. Тройка на Тайлър Дорси и забивка на Донте Хол доведоха "червено-белите" до 51:48 на полувремето.

След почивката Везенков започна да бележи – първата му тройка отвори вратата за серия от 10 поредни точки. Преди последната четвърт Олимпиакос водеше с 73:67.

Драмата достигна връх при 84:79 за гърците, след което Апоел се доближи на точка. В решаващите секунди Алек Питерс овладя ценна борба и увеличи аванса на Олимпиакос до 88:84, след което гостите задържаха аванса си.

С този успех тимът от Пирея остава лидер в таблицата с 24 победи и 12 загуби, докато Апоел е четвърти с 22 успеха и 13 поражения.