Везенков и Олимпиакос изпуснаха 20 точки аванс, но избегнаха загубата

Най-добрият ни баскетболист Александър Везенков изигра поредния си силен мач за Олимпиакос в Евролигата.

Гръцкият шампион пропиля 20 точки аванс при гостуването си на Виртус Болоня, но все пак стигна до успеха с 97:94.

Везенков започна в стартовата петица и се отчете с 16 точки и 5 борби за близо 27 минути на паркета.

Представянето на Олимпиакос

Това е 10-а победа от 17 изиграни мача за Олимпиакос, което му отрежда 7-о място във временното класиране. Виртус Болоня записа 10-а загуба и остава на 13-а позиция.

Снимка: gettyimages

Тимът от Пирея имаше 20 точки аванс при 77:55 в 29-ата минута, но в последната четвърт домакините вдигнаха оборотите и успяха да се доближат на 2 точки при 88:90 1:41 минута преди сирената. Последва тройка на Еван Фурние за гостите, след което Везенков пропусна от далечна дистанция, а Салиу Нианг беше точен за 92:93.

Тайлър Дорси реализира изключително важен кош за Олимпиакос 20 секунди преди края, а след 94:95 два фаула вкара Алек Питърс, оформяйки крайния резултат.

Снимка: gettyimages

Тайлър Дорси реализира 23 точки за гостите, а Еван Фурние записа 21 точки. Лука Вилдоса вкара 17 точки за Болоня, Матю Морган се отличи с 15.

Следващият двубой на Олимпиакос е срещу големия съперник Панатинайкос в гръцкото дерби на 2 януари.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK