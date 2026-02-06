bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Баскетбол

Везенков с поредно шоу в Евролигата

Олимпиакос разгроми Виртус

Везенков с поредно шоу в Евролигата
БГНЕС

Само ден след като бе обявен за MVP на януари в Евролигата, Александър Везенков направи ново впечатляващо представяне и поведе Олимпиакос към категорична победа със 109:77 над Виртус Болоня в Пирея.

Българското крило се нуждаеше от едва 24 минути на терена, за да отбележи 20 точки, да овладее 8 борби и да добави 3 асистенции, завършвайки с игрови коефициент 31.

Везенков впечатли с мил жест към болно дете (ВИДЕО)

Това бе седмият път, в който Везенков премина границата от 30, а със среден показател 23.1 той оглавява класацията за най-полезен играч в редовния сезон на турнира. Тайлър Дорси помогна за успеха с 18 точки.

Снимка: БГНЕС

За гостите от Болоня най-резултатен бе Дерик Алстън-младши с 16 точки. С 17-а победа за сезона „червено-белите“ от Пирея се изкачиха на второ място в класирането, а в следващия кръг на 12 февруари приемат Цървена звезда у дома.

Наказаха сурово Саша Везенков след боя (ВИДЕО)
 
