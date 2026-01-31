Наказаха сурово Саша Везенков след боя (ВИДЕО)

Тежко наказание за Александър Везенков, след като се сби на паркета по време на мач.

Българският баскетболист няма да играе в една среща от гръцкото първенство за своя "Олимпиакос", а ще трябва да плати и парична глоба в размер на 1400 евро.

Съперникът му във физическия сблъсък - Андреас Петропулос от Колосос Родос, също е с наложена финансова санкция от 1800 евро.

Какво се случи?

В последната част в мача между Колосос и Олимпиакос - 98:85, Везенков беше в подкошието в битка за позиция с Андреас Петрополус.

Двамата опряха глави, а Везенков в гнева си посегна да удари съперника си. Именно заради това беше изгонен от съдията на мача. Напрежението се покачи и във физическите сблъсъци се включиха и другите баскетболисти.

Πετρόπουλε σου γαμησαν μήπως τον πάτο τσάμπα μάγκα;#OlympiacosBC pic.twitter.com/6PFcwNj8Fv — Tylerdorseiakos bc (@sliceezyy) January 25, 2026

В крайна сметка, и Везенков, и Петропулос бяха изпратени на пейката.

Заплаха

След мача съперникът на родния национал се оплака, че е заварил автомобила си със срязани спирачки.

„Не очаквах тази реакция от Саша, но това може да се случи по време мач. Моята реакция бе провокирана от това, че той задържа ръката ми и се страхувах да не си контузя рамото, но това се случва в дадена среща“, обясни Петропулос.

Снимка: gettyimages

Везенков нямаше време за обяснения, тъй като няколко дни след това бе на висота за неговия Олимпиакос при победата му над бившия му тим Барселона с 87:75 - 20 точки, 11 борби, 2 откраднати топки.

Той привлече вниманието и с жеста си след срещата, когато подари фланелката си на момиченце със здравословни проблеми в публиката.

Заради наказанието българинът ще пропусне срещата с Перистери днес, 31 януари.

