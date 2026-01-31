bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Наказаха сурово Саша Везенков след боя (ВИДЕО)

Наложиха му и парична глоба

Наказаха сурово Саша Везенков след боя (ВИДЕО)

Тежко наказание за Александър Везенков, след като се сби на паркета по време на мач. 

Българският баскетболист няма да играе в една среща от гръцкото първенство за своя "Олимпиакос", а ще трябва да плати и парична глоба в размер на 1400 евро. 

Съперникът му във физическия сблъсък - Андреас Петропулос от Колосос Родос, също е с наложена финансова санкция от 1800 евро. 

Какво се случи?

В последната част в мача между Колосос и Олимпиакос - 98:85, Везенков беше в подкошието в битка за позиция с Андреас Петрополус.

Двамата опряха глави, а Везенков в гнева си посегна да удари съперника си. Именно заради това беше изгонен от съдията на мача. Напрежението се покачи и във физическите сблъсъци се включиха и другите баскетболисти. 

В крайна сметка, и Везенков, и Петропулос бяха изпратени на пейката.

Заплаха

След мача съперникът на родния национал се оплака, че е заварил автомобила си със срязани спирачки. 

„Не очаквах тази реакция от Саша, но това може да се случи по време мач. Моята реакция бе провокирана от това, че той задържа ръката ми и се страхувах да не си контузя рамото, но това се случва в дадена среща“, обясни Петропулос. 

Снимка: gettyimages

Везенков нямаше време за обяснения, тъй като няколко дни след това бе на висота за неговия Олимпиакос при победата му над бившия му тим Барселона с 87:75 - 20 точки, 11 борби, 2 откраднати топки.

Той привлече вниманието и с жеста си след срещата, когато подари фланелката си на момиченце със здравословни проблеми в публиката. 

Везенков впечатли с мил жест към болно дете (ВИДЕО)

Заради наказанието българинът ще пропусне срещата с Перистери днес, 31 януари. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

олимпиакос баскетбол бой Александър Везенков Андреас Петропулос

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Шампионът Димитър Кисимов пред bTV: Благодаря на всички българи! (ВИДЕО)

Шампионът Димитър Кисимов пред bTV: Благодаря на всички българи! (ВИДЕО)
ЧРД, Ейса! Вижте как я нарече Григор Димитров! (ВИДЕО)

ЧРД, Ейса! Вижте как я нарече Григор Димитров! (ВИДЕО)

"Май казвахте нещо...": Мистичното послание на Джокович след подвига

Приятел на Михаел Шумахер направи обезпокоително разкритие

Приятел на Михаел Шумахер направи обезпокоително разкритие
Георги Иванов: Целта ми е съдиите да бъдат безпристрастни

Георги Иванов: Целта ми е съдиите да бъдат безпристрастни

Последни новини

Шампионът Димитър Кисимов пред bTV: Благодаря на всички българи! (ВИДЕО)

Шампионът Димитър Кисимов пред bTV: Благодаря на всички българи! (ВИДЕО)

"Май казвахте нещо...": Мистичното послание на Джокович след подвига

Българин е шампион на Australian Open!

Българин е шампион на Australian Open!

ЧРД, Ейса! Вижте как я нарече Григор Димитров! (ВИДЕО)

ЧРД, Ейса! Вижте как я нарече Григор Димитров! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV