Баскетбол

За втори път: Александър Везенков е най-добрият баскетболист извън НБА

За втори път: Александър Везенков е най-добрият баскетболист извън НБА
БГНЕС

Александър Везенков бе избран за втора поредна година за най-добър играч извън НБА според анкета сред генералните мениджъри на Националната баскетболна асоциация.

Тежкото крило на Олимпиакос събра 44%, докато на второ място се наредиха германският нападател на Партизан Исаак Бонга и Джеди Осман (Панатинайкос) с по 10% от вота.

Александър Везенков над всички на старта в Гърция

Признание за Александър Везенков

Везенков игра в НБА за една година със Сакраменто Кингс, но се завърна в Европа през лятото на 2024-а. След прибирането си от Щатите, той събра 30% от гласовете и изпревари с малко конкуренцията.

 

На трета позиция с по 7% са Никола Миротич, Кедрик Нън и Еди Таварес.

Следват Еван Фурние (Олимпиакос), Трей Лайлс (Реал Мадрид), Тео Маледон (Реал Мадрид), Василие Мицич (Апоел Тел Авив) и Мика Мууринен (Партизан).

Голямата цел

Голямата цел за Везенков и през този сезон си остава спечелването на трофея в Евролигата, който продължава да му се изплъзва. През 2023 г. родният национал игра финал, но го загуби от Реал Мадрид. През миналия сезон грандът от Пирея отново попадна във Финалната четворка, но отпадна на полуфиналите от Монако.

Снимка: БГНЕС

олимпиакос баскетбол нба евролига признание Александър Везенков

