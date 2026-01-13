Левски започна подготовката си за пролетния дял на Първа лига с контролен мач в Турция срещу унгарския елитен Ниредхаза, завършил 0:0.

Хулио Веласкес изпробва интересни тактически решения, като Марин Петков бе използван като централен нападател, а централната двойка в защита формираха Гашпер Търдин и Никола Серафимов.

Без Бала и Рупанов

Треньорът на "сините", които са лидер в Първа лига, не можеше да разчита на контузения Евертон Бала и Борислав Рупанов, който очаква трансфер в полския шампион Гурник Забже.

Мачът започна обещаващо за „сините“. Още в 4' Левски създаде първите сериозни положения, като Мустафа Сангаре и Рилдо за малко не успяха да открият резултата след прекрасно центриране на Петков. Унгарците отговориха с няколко контраатаки, сред които опасен изстрел на Брайт Едомуони, който мина покрай вратата на Светослав Вуцов.

През втората част Веласкес направи серия от смени, давайки шанс на Мартин Луков, Фабио Лима, Георги Костадинов, Карлос Охене и Мазир Сула. Централната защитна двойка бе променена, като към Търдин се присъедини Серафимов, а Рилдо премести на фланга, заменяйки Радослав Кирилов. Марин Петков отново се появи на терена, демонстрирайки скорост и точни включвания, а негов удар в 82' бе уловен от вратаря на Ниредхаза.

Съставът на Веласкес

Съставът на Левски: 92. Светослав Вуцов (46' - 78. Мартин Луков), 3. Майкон (46' - 7. Фабио Лима), 4. Кристиан Макун (68' - 21. Алдаир), 50. Кристиан Димитров (46' - 18. Гашпер Търдин), 71. Оливер Камдем (34' - 31. Никола Серафимов), 10. Асен Митков (46' - 8. Карлос Охене), 47. Акрам Бурас (46' - 70. Георги Костадинов), 99. Радослав Кирилов (68' - 37. Рилдо), 37. Рилдо (46' - 22. Мазир Сула), 88. Марин Петков, 12. Мустафа Сангаре (76' - 88. Марин Петков)

Снимки: levski.bg

