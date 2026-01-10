Най-бързият в Левски е... (ВИДЕО)

Кой е най-бързият в Левски? Отговор на този въпрос дадоха от "синия" клуб, публикувайки забавно видео в социалните мрежи.

Клипът започва с вот на играчите, спечелен убедително от тарана Мустафа Сангаре. Той получи 15 гласа, следван от Майкон с 2, а по 1 имаше за Оливер Камдем, Алдаир и Кристиан Димитров. Последният шеговито се спря на себе си.

Левски тества бързината на Сангаре, а резултатът беше любопитен.

Подготовката

Подготовката на лидера в Първа лига за пролетния полусезон продължава с пълна пара. Левски е на лагер в Белек (Турция).

"Сините" споделиха и галерия от фитнеса, озаглавена Beast mode.

На Левски предстоят 4 контроли - с Ниредхаза (Унгария) на 13 януари, Войводина (Сърбия) на 17-и, Заглембие (Полша) на 21-ви и Тренчин (Словакия) на 25-и.

На 3 февруари Левски излиза срещу Лудогорец в спора за Суперкупата на България.

