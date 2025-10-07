bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
15 години затвор за банкерката, измамила Мартин Петров

При първоначален общ режим, конфискуват цялото ѝ имущество

Софийският градски съд (СГС) постанови присъда, с която банкерка е призната за виновна в извършването на измами на обща стойност близо 1.8 млн. лв.

Съдът ѝ наложи наказание лишаване от свобода за срок от 15 години при първоначален общ режим, както и конфискация на цялото ѝ имущество. Подсъдимата е лишена и от правото да упражнява дейност като материално отговорно лице за срок от 15 години.

Според прокуратурата жената е работила в столична банка, където обслужвала клиенти с високи доходи. Сред тях бил и бившият национал Мартин Петров.

Предоставил право за достъп до сметките си

Футболистът предоставил право за достъп до сметките си само на ограничен кръг лица, включително и на подсъдимата като свой личен банкер. Право да оперират със средствата му имали единствено неговата съпруга и родители.

Възползвайки се от изградените отношения през първата половина на 2010 г. банкерката предложила на Петров да инвестира парите си с нейна помощ. За целта футболистът издал пълномощно, но впоследствие тя започнала да извършва преводи и операции над определените от него лимити.

В периода от 26 януари 2012 г. до 16 юни 2017 г. тя съставяла и използвала неистински и електронни документи – нареждания за преводи, потвърждения и фалшиви заверки от името на клиента. Така заблуждавала колегите си, че има право да извършва операции със сметките на футболиста.

Нечисти действия

Чрез тези си действия тя се облагодетелствала със 786 637,96 лв. и позволила на две други лица, физическо и юридическо, да усвоят съответно 4900 лв. и 413 788,82 лв. Общо измамите са 52 на брой.

В периода от 3 април 2012 г. до 16 март 2016 г. подсъдимата 62 пъти заблудила колегите си, че действа по нареждане на Петров или на упълномощено от него лице. По този начин тя изтеглила от сметките му 583 346,41 лв.

Присъдата на Софийския градски съд подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.

