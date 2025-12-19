bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

31 години откакто Христо Стоичков прегърна "Златната топка"

Единственият българин с най-високото отличие във футбола

31 години откакто Христо Стоичков прегърна "Златната топка"
Getty Images

31 години - един живот, едно съзряване, едно силно приятелство между един мъж и една... "Златна топка". 

На 19 декември Христо Стоичков отбелязва своя заслужен триумф, печелейки най-престижния индивидуален трофей във футбола. На церемония в Париж, и придружаван от съпругата си Марияна и великия си треньор в Барселона Йохан Кройф, той се превръща в първия и за момента единствен българин, удостоен с тази чест. 

Всяка година около тази дата Камата си спомня за деня, в който светът е бил в краката му.

"Казваха, че е невъзможно, но е факт!", пише днес той. 

Признанието

Стоичков печели "Златната топка" по безапелационен начин! Той получава 210 точки в анкетата на изданието "Франс Футбол". 

По този начин изпреварва Роберто Баджо от Парма (136 точки) и Паоло Малдини от Милан (109 точки). 

Снимка: Getty Images

Тогава журналистите избират своя топ 5 от футболисти, а те получават съответно от 1 до 5 точки. 

"Още през 1978 г. си казах, че ще я спечеля. Аз съм боец и обичам победите", отсича тогава Камата пред "Франс Футбол".

Успехите

През 1994 г. Стоичков е утвърдено име в Барселона. С клубния си тим той става шампион на Испания, а в Шампионската лига играе на финал, като каталунците губят с 0:4 от Милан. 

През сезон 1993/1994 Камата вкарва 16 гола в първенството на Испания.

Но има друго нещо, което със сигурност носи още точки на Стоичков и това е... световното първенство в САЩ. 

Снимка: Getty Images

Както знаем, българският национален отбор завършва на четвърта позиция в класирането, а Камата има ключова роля. Заедно с Олек Саленко той си поделя приза за голмайстор на първенството с 6 гола.

Така че "Златната топка" е напълно заслужена от брилянтния Стоичков! 

Днес всеки фен може да я види в музея на футболиста в София. 

И още

Камата и Лука Модрич - тогава от Реал Мадрид, а сега от Милан, са единствените представители на Балканите, които са печелили "Златната топка". Хърватинът прегърна трофея през 2018 г. 

През 1994 г. още един българин е отличен! 

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

В идеалния отбор на Европа влиза Христо Стоичков, но и Йордан Лечков. В крайното класиране за "Златната топка" той остава на 13-о място. Красимир Балъков пък е 16-и. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

Христо Стоичков красимир балъков йордан лечков златна топка

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Почивай в мир, шампионе!

Почивай в мир, шампионе!
Божидар Андреев пред bTV: Взех веществото, за да създам дете (ВИДЕО)

Божидар Андреев пред bTV: Взех веществото, за да създам дете (ВИДЕО)
Официално: Григор Димитров се раздели с треньора си

Официално: Григор Димитров се раздели с треньора си
Дерби след дерби на четвъртфиналите за Купата на България

Дерби след дерби на четвъртфиналите за Купата на България

Никола Цолов: Нямам търпение да ми звъннат в 7:00 сутринта за Формула 1

Никола Цолов: Нямам търпение да ми звъннат в 7:00 сутринта за Формула 1

Последни новини

"Последно му бях казал да не се предава" (ВИДЕО)
Официално: Григор Димитров се раздели с треньора си

Официално: Григор Димитров се раздели с треньора си
Почивай в мир, шампионе!

Почивай в мир, шампионе!
БФЩанги: Андреев се е върнал в спорта, но не чрез нас

БФЩанги: Андреев се е върнал в спорта, но не чрез нас
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV