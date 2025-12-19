31 години откакто Христо Стоичков прегърна "Златната топка"

31 години - един живот, едно съзряване, едно силно приятелство между един мъж и една... "Златна топка".

На 19 декември Христо Стоичков отбелязва своя заслужен триумф, печелейки най-престижния индивидуален трофей във футбола. На церемония в Париж, и придружаван от съпругата си Марияна и великия си треньор в Барселона Йохан Кройф, той се превръща в първия и за момента единствен българин, удостоен с тази чест.

Всяка година около тази дата Камата си спомня за деня, в който светът е бил в краката му.

"Казваха, че е невъзможно, но е факт!", пише днес той.

View this post on Instagram A post shared by HRISTO STOITCHKOV (@hristo8oficial)

Признанието

Стоичков печели "Златната топка" по безапелационен начин! Той получава 210 точки в анкетата на изданието "Франс Футбол".

По този начин изпреварва Роберто Баджо от Парма (136 точки) и Паоло Малдини от Милан (109 точки).

Снимка: Getty Images

Тогава журналистите избират своя топ 5 от футболисти, а те получават съответно от 1 до 5 точки.

"Още през 1978 г. си казах, че ще я спечеля. Аз съм боец и обичам победите", отсича тогава Камата пред "Франс Футбол".

Успехите

През 1994 г. Стоичков е утвърдено име в Барселона. С клубния си тим той става шампион на Испания, а в Шампионската лига играе на финал, като каталунците губят с 0:4 от Милан.

През сезон 1993/1994 Камата вкарва 16 гола в първенството на Испания.

Но има друго нещо, което със сигурност носи още точки на Стоичков и това е... световното първенство в САЩ.

Снимка: Getty Images

Както знаем, българският национален отбор завършва на четвърта позиция в класирането, а Камата има ключова роля. Заедно с Олек Саленко той си поделя приза за голмайстор на първенството с 6 гола.

Така че "Златната топка" е напълно заслужена от брилянтния Стоичков!

Днес всеки фен може да я види в музея на футболиста в София.

И още

Камата и Лука Модрич - тогава от Реал Мадрид, а сега от Милан, са единствените представители на Балканите, които са печелили "Златната топка". Хърватинът прегърна трофея през 2018 г.

През 1994 г. още един българин е отличен!

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

В идеалния отбор на Европа влиза Христо Стоичков, но и Йордан Лечков. В крайното класиране за "Златната топка" той остава на 13-о място. Красимир Балъков пък е 16-и.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK