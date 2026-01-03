bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
ЦСКА: Сърцата ни кървят, болката е неутешима!

Димитър Пенев почина на 80-годишна възраст

ЦСКА: Сърцата ни кървят, болката е неутешима!
Футболният ЦСКА изрази огромната си мъка по повод кончината на легендата на българския футбол Димитър Пенев.

Стратега от Мировяне почина днес на 80-годишна възраст.

Отиде си Димитър Пенев

Непрежалима мъка

С огромна тъга и непрежалима мъка ви информираме за кончината на Димитър Пенев. Днес (3 януари 2026 г.) той ни напусна на 80-годишна възраст. Губим едно от най-великите имена в историята на ЦСКА, на българския футбол и на България... Сърцата ни кървят, а болката ни е неутешима.

Горди сме, че той бе един от нас. Че беше нашият пример, нашият вдъхновител, нашият герой. Че беше нашият Чичо Митко“, написаха от ЦСКА на официалния си уебсайт.

Той ще остане завинаги в историята не само с великия си футболен път. Той бе баща и утеха за всички нас, упование и верен другар в трудните моменти и неизчерпаем извор на позитивна енергия за всички, които имаха привилегията да се докоснат до него. Единствен и неповторим великият Димитър Пенев винаги ще е до нас в спомените, в ежедневието, в мислите ни!

Снимка: Lap.bg

Роден на 12 юли 1945 година в Мировяне, Димитър Пенев започва футболната си кариера в скромни условия, но с ясно изразен талант и непреклонен дух. Бързо намира пътя към ЦСКА, където оставя ярка следа като защитник борбен, безкомпромисен, лидер на терена.

Постиженията му със славния червен екип са изписани със златни букви във футболната история. Носи на гърдите си емблемата със звездата цели 14 сезона между 1963 и 1977 година. Печели 7 пъти шампионската титла и 5 пъти националната купа на България. Записва впечатляващите 364 мача и 25 гола в А“ група, а на международната сцена достига до легендарните полуфинали за КЕШ срещу митичния Интер на Хеленио Херера през 1967 година.

Гледайте отново: Последното интервю на Димитър Пенев пред bTV (ВИДЕО)

Провъзгласен е за Футболист 1 на България през 1967 и 1971 година. Заслужил майстор на спорта и носител на орден Стара планина“. Почетен гражданин на София.

С екипа на националния отбор името му блести също толкова ярко - записва участие на световните първенства през 1966, 1970 и 1974 година.

Легендата за славния футболист Димитър Пенев намира логичното си продължение в нова футболна приказка тази на великия стратег край тъчлинията.

В ролята си на помощник на Аспарух Никодимов е част от европейските походи на ЦСКА в началото на 80-те, когато червените“ елиминират действащите носители на КЕШ Нотингам и Ливърпул и достигат до полуфинал срещу могъщия Байерн.

През 1985 година вече е старши-треньор на ЦСКА и продължава да носи трофей след трофей в клубната витрина – 3 шампионски титли, 3 купи на Съветската армия, 3 купи на България и Суперкупа на България, гарнирани с нова международна слава полуфинал за КНК през 1989-а срещу Барса на Йохан Кройф.

Кой беше Димитър Пенев - Стратега от Мировяне?

Безкраен низ от триумфи, но това не е всичко: уникалният му треньорски инстинкт дава път на ново велико поколение, водено от триото Стоичков-Пенев-Костадинов“, което впоследствие ще изведе България до най-високите футболни върхове в историята й.

Начело с ненадминатия футболен Стратег, националният отбор смайва света през 1994 година, достигайки до медалите на Световното първенство в САЩ, след като елиминира действащия първенец на планетата Германия. Две години по-късно под ръководството на Пенев трикольорите“ стигат за първи път и до финалите на Европейското първенство.

Обявен е за треньор 1 на ХХ век на България. Носител на десетки отличия за заслуги.

Снимка: Lap.bg

На 12 юли 2025-а Димитър Пенев отбеляза 80-годишния си юбилей. На този ден за пореден път се убедихме в неговата доброта, човечност и вяра в бъдещето усмихваше се бащински и поздравяваше всички. Не спираше да ни дарява с щастие“, се посочва още в изявлението от лагера на червените“.

Така ще го запомним с вечната му усмивка, с топлия поглед и добрата дума.

Нека днес сведем глава за бащата на ЦСКА.

Нека да кажем огромно: Благодаря!

Светъл ти път, великане!

Никога няма да те забравим!

Димитър Пенев, завинаги един от нас!

ЦСКА изказва искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите на Димитър Пенев. Съболезнования на цялата червена“ общност и на футболна България.

Гледайте отново: Последното интервю на Димитър Пенев пред bTV (ВИДЕО)

Гледайте отново: Последното интервю на Димитър Пенев пред bTV (ВИДЕО)

Гледайте отново: Последното интервю на Димитър Пенев пред bTV (ВИДЕО)
Кой беше Димитър Пенев - Стратега от Мировяне?

Кой беше Димитър Пенев - Стратега от Мировяне?
ЦСКА поставя рекорд с футболист на Славия

ЦСКА поставя рекорд с футболист на Славия
Благоприятен жребий за Григор Димитров в Бризбейн

Благоприятен жребий за Григор Димитров в Бризбейн

Гледайте отново: Последното интервю на Димитър Пенев пред bTV (ВИДЕО)

Гледайте отново: Последното интервю на Димитър Пенев пред bTV (ВИДЕО)
Кой беше Димитър Пенев - Стратега от Мировяне?

Кой беше Димитър Пенев - Стратега от Мировяне?
Отиде си Димитър Пенев

Отиде си Димитър Пенев
Майкон зарадва феновете на Левски

Майкон зарадва феновете на Левски

