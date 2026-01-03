Гледайте отново: Последното интервю на Димитър Пенев пред bTV (ВИДЕО)

Тъжна новина за България. Загубихме една от най-ярките личности в родния футбол - Димитър Пенев. Стратега от Мировяне си отиде от този свят на 80-годишна възраст.

През лятото, по случай 80-годишния юбилей на чичо Митко, bTV направи голямо интервю с него.

Нека си го припомним ... заедно!

Футболист по... наследство

Димитър Пенев е роден през 1945 г. в Мировяне - селце близо до София, в семейството на Душко и Любка. Започва да тренира в Локомотив София, а за мъжкия тим играе два сезона. Напълно достатъчни да стане шампион през сезон 1963/1964.

Снимка: БТА

"Баща ми също бил добър футболист, а неговият баща също е бил. Баща ми е участвал и на фронта… Слава богу се е спасил да оживее, благодарение на късмет. Когато раняват един от техния отряд, той се оказва, че е от селата тука нашите и от границата със Сърбия до селата баща ми е вървял пеша с ранения. Но за жалост целият отряд е бил убит след един-два дни, когато са били на фронта. Затова на бай Душко винаги са му викали Късметлия", разказва сладкодумно Пенев.

"Стадионът в Мировяне го ползваха и Локомотив, и националните отбори, защото е близко до София и винаги почти, всяка контрола или мач официален, децата от селото винаги сме на игрището. След това тренираме. През седмицата две тренировки имаше в Локомотив. Децата, които бяха около София – селата, всички тези села са локомотивци", споделя началото на кариерата си той.

А след това идва големият трансфер!

Снимка: БТА

Легенда на ЦСКА

ЦСКА го привлича през 1964 г. Пенев носи "червената" фланелка 13 сезона - до 1977 г., когато приключва кариерата му на футболист. За това време той става 7 пъти шампион на България и печели 5 пъти Купата.

"ЦСКА ме потърсиха. Наблюдавали са ме и са преценили, че това момче трябва да премине на ЦСКА в редовете. Родителите са се съгласили, дори си спомням 6 месеца преди казармата в годините, когато започнах, те ме водиха вече като войник. Самите футболисти, като чуваш за Иван Колев, Гацо Панайотов, Манол Манолов, Ковачев, Пижо Миланов... Това бяха водещите футболисти на България и националните отбори", спомня си Пенев.

Пенев е толкова добър, че в онези времена на огромна конкуренция той изиграва 90 мача за националния отбор.

Снимка: БТА

"Условията не бяха както сегашно време, но всичките деца, които са от мъжки род, момчета, бяха по игрищата, сгурия. Махалите, улиците бяха пълни с деца. Сега, в последните две-три годни, минавам често през София и не виждам в училищата деца да играят някакъв спорт, не за ден, за два, а година-две", размишлява той.

Треньор номер 1 на ХХ век

И ако всички фенове на ЦСКА обичат Димитър Пенев като футболист и наставник, то абсолютно всички привърженици на който и да е клуб у нас му се прекланят заради онзи подвиг от 1994 г.!

Под ръководството на Стратега националният ни отбор постига най-големия си успех - четвъртото място на Мондиала в САЩ!

"Само ще кажа, че ми беше много приятно и радостно, че има доста и много материал футболен в тези момчета и тези хора. Винаги съм им казал "Всичко зависи от вас! Напредвате ли, ще ви уважават, ще ви обичат още повече и ще бъдете и двойни титуляри", спомня си той.

Снимка: БТА

В САЩ под вещото ръководство на Пенев играят Христо Стоичков, Красимир Балъков, Борислав Михайлов, Трифон Иванов, Йордан Лечков... Все футболисти, които са оставили траен отпечатък в родния спорт. Но и силни характери!

"Когато работиш с футболистите, трябва също да бъдеш истински. Винаги бях сигурен, защото съм минал през всички пътеки като футболист", разкрива своя метод той.

Близначките

Пенев постига не една и две големи победи във футбола. Признава обаче, че най-големият му успех е в живота. Това е моментът, в който той и големият му приятел Борис Гаганелов се женят за близначките Надежда и Вяра.

Русенските циркови артистки покоряват завинаги сърцата на именитите футболисти.

"Те играеха на трапеца в цирка и няколко пъти като ходихме, искахме да ги видим, защото ние с Гаганелов бяхме близки, като братя. Там вече се запознахме, нещата продължиха, минаха няколко години, сгодяване, сватби, тържества. И до ден днешен сме заедно. Само моя баджанак си отиде преди няколко години, Бог да го прости", спомня си с усмивка той началото на съвместния им живот с Надежда през 1966 г.

Двамата имат една дъщеря - Екатерина, две внучки, а вече се радват и на правнучки.

Гледайте отново - последното интервю на Димитър Пенев пред bTV:

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK