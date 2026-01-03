Гледайте отново: Последното интервю на Димитър Пенев пред bTV (ВИДЕО)

Тъжна новина за България. Загубихме една от най-ярките личности в родния футбол - Димитър Пенев. Стратега от Мировяне си отиде от този свят на 80-годишна възраст.
През лятото, по случай 80-годишния юбилей на чичо Митко, bTV направи голямо интервю с него.
Нека си го припомним ... заедно!
Димитър Пенев е роден през 1945 г. в Мировяне - селце близо до София, в семейството на Душко и Любка. Започва да тренира в Локомотив София, а за мъжкия тим играе два сезона. Напълно достатъчни да стане шампион през сезон 1963/1964.
"Баща ми също бил добър футболист, а неговият баща също е бил. Баща ми е участвал и на фронта… Слава богу се е спасил да оживее, благодарение на късмет. Когато раняват един от техния отряд, той се оказва, че е от селата тука нашите и от границата със Сърбия до селата баща ми е вървял пеша с ранения. Но за жалост целият отряд е бил убит след един-два дни, когато са били на фронта. Затова на бай Душко винаги са му викали Късметлия", разказва сладкодумно Пенев.
"Стадионът в Мировяне го ползваха и Локомотив, и националните отбори, защото е близко до София и винаги почти, всяка контрола или мач официален, децата от селото винаги сме на игрището. След това тренираме. През седмицата две тренировки имаше в Локомотив. Децата, които бяха около София – селата, всички тези села са локомотивци", споделя началото на кариерата си той.
А след това идва големият трансфер!
ЦСКА го привлича през 1964 г. Пенев носи "червената" фланелка 13 сезона - до 1977 г., когато приключва кариерата му на футболист. За това време той става 7 пъти шампион на България и печели 5 пъти Купата.
"ЦСКА ме потърсиха. Наблюдавали са ме и са преценили, че това момче трябва да премине на ЦСКА в редовете. Родителите са се съгласили, дори си спомням 6 месеца преди казармата в годините, когато започнах, те ме водиха вече като войник. Самите футболисти, като чуваш за Иван Колев, Гацо Панайотов, Манол Манолов, Ковачев, Пижо Миланов... Това бяха водещите футболисти на България и националните отбори", спомня си Пенев.
Пенев е толкова добър, че в онези времена на огромна конкуренция той изиграва 90 мача за националния отбор.
"Условията не бяха както сегашно време, но всичките деца, които са от мъжки род, момчета, бяха по игрищата, сгурия. Махалите, улиците бяха пълни с деца. Сега, в последните две-три годни, минавам често през София и не виждам в училищата деца да играят някакъв спорт, не за ден, за два, а година-две", размишлява той.
И ако всички фенове на ЦСКА обичат Димитър Пенев като футболист и наставник, то абсолютно всички привърженици на който и да е клуб у нас му се прекланят заради онзи подвиг от 1994 г.!
Под ръководството на Стратега националният ни отбор постига най-големия си успех - четвъртото място на Мондиала в САЩ!
"Само ще кажа, че ми беше много приятно и радостно, че има доста и много материал футболен в тези момчета и тези хора. Винаги съм им казал "Всичко зависи от вас! Напредвате ли, ще ви уважават, ще ви обичат още повече и ще бъдете и двойни титуляри", спомня си той.
В САЩ под вещото ръководство на Пенев играят Христо Стоичков, Красимир Балъков, Борислав Михайлов, Трифон Иванов, Йордан Лечков... Все футболисти, които са оставили траен отпечатък в родния спорт. Но и силни характери!
"Когато работиш с футболистите, трябва също да бъдеш истински. Винаги бях сигурен, защото съм минал през всички пътеки като футболист", разкрива своя метод той.
Пенев постига не една и две големи победи във футбола. Признава обаче, че най-големият му успех е в живота. Това е моментът, в който той и големият му приятел Борис Гаганелов се женят за близначките Надежда и Вяра.
Русенските циркови артистки покоряват завинаги сърцата на именитите футболисти.
"Те играеха на трапеца в цирка и няколко пъти като ходихме, искахме да ги видим, защото ние с Гаганелов бяхме близки, като братя. Там вече се запознахме, нещата продължиха, минаха няколко години, сгодяване, сватби, тържества. И до ден днешен сме заедно. Само моя баджанак си отиде преди няколко години, Бог да го прости", спомня си с усмивка той началото на съвместния им живот с Надежда през 1966 г.
Двамата имат една дъщеря - Екатерина, две внучки, а вече се радват и на правнучки.
Гледайте отново - последното интервю на Димитър Пенев пред bTV:
