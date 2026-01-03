Гонзо: Черен ден за българския футбол!

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов не скри огромната си горчивина от факта, че на 80-годишна възраст ни напусна легендарният Димитър Пенев.

Той поднесе най-искрените си съболезнования към близките и семейството на великия бивш играч и треньор, с когото са свързани най-големите успехи на родния футбол:

"Това е черен ден не само за българския футбол, но и за родния спорт, а и за обществото ни като цяло - напусна ни една истинска легенда като Димитър Пенев.

Това е човек, който бе обичан и уважаван от абсолютно всички в България - не само заради огромните си успехи като футболист и треньор, но и заради изключителната личност, която беше.

До последния си ден той работеше в името на любимата игра, включително и като съветник в Българския футболен съюз, и не спираше да бъде пример и вдъхновение за всички.

Снимка: Lap.bg

Наследството му ще остане ненадминато и ще му бъдем вечно признателни и благодарни, че нареди България сред най-големите футболни сили на планетата.

От името на цялото българско футболно семейство поднасям най-искрените ми съболезнования към близките на Димитър Пенев", гласи съобщението на Гонзо.

Родните клубове също скърбят за Пената.

Съболезнования от клубовете

"ПФК Левски изказва своите искрени съболезнования на семейството и близките му, както и на ПФК ЦСКА и цялата футболна общност. Димитър Пенев остава една от най-значимите фигури в историята на българския футбол – както като футболист, така и като треньор. Под негово ръководство през 1994 година България постига най-големия си успех на световната сцена – четвърто място на световното първенство в САЩ", написаха от Левски.

Клубът, от който тръгва кариерата на Пената - Локомотив София, също изказа съболезнования.

"Димитър Пенев е пример за отдаденост, характер и най-вече за истинска любов към играта. Той промени хода на българския футбол и остави незаличима диря", написаха от Ботев Враца.

