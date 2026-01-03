bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Христо Стоичков през сълзи: Великан! Най-великият!

Отиде си един от моите учители и ментори, загубата е огромна, тъжи Краси Балъков

Футболна и спортна България тъжи за непрежалимия Димитър Пенев. Днес патриархът си отиде тихо на 80-годишна възраст.

Великан! Най-великият! Патриархът на футбола ни! Човекът, който ни направи четвърти в света! Човекът, който изгради десетки от нас като личности и спортисти! Почивай в мир, Старши! Никога няма да бъдеш забравен!", написа кавалерът на "Златната топка" Христо Стоичков.

"Отиде си един от моите учители и ментори! Човек, който винаги е бил за мен еталон на доброта, такт и невероятен усет за футбола! Умееше да вижда таланта и да дава път за развитие! Несравним! Името му остава изписано със златни букви в историята на българския футбол! Загубата е огромна!", тъжи и друг от героите ни от лудото американско лято през 1994 г. Красимир Балъков.

Бившият капитан на националния отбор на България също отдаде почит към легендарния треньор.

Почивай в мир, тренер! С непоколебимата си вяра, напътствията и рядката си способност да виждаш потенциал, Димитър Пенев се превърна в солидната опора зад невероятното пътуване на много от нас по пътя към това да станем лидери и футболисти от най-висока класа.

Чрез своята харизма ти ни научи, че вярата в другите може да предизвика изключителни трансформации. Ти създаде среда, в която увереността винаги процъфтяваше. Много от нас постигнаха впечатляващо развитие и отлични успехи в България и по света, вдъхновявайки не само нас, но и цялата нация.

Благодарим ти, тренер, за дълбокото и трайно влияние върху българския футбол. Поклон!“, написа Петров в профила си във Facebook.

И голмайстор 1 в историята на българския национален отбор по футбол Димитър Бербатов се сбогува с легендарния футболист и треньор.

"Почивай в мир, старши", написа Бербатов в социалните мрежи, като добави разбито сърце. Бербатов публикува и своя снимка с Пенев.

Пената е издъхнал днес преди обяд. На 12 юли Стратега от Мировяне навърши 80 години. Димитър Пенев е една от най-значимите фигури в историята на българския футбол. Той е единственият, постигнал грандиозни успехи както като футболист, така и като треньор, като връх в кариерата му е четвъртото място на световното първенство в САЩ през 1994 г.

Отиде си Димитър Пенев

