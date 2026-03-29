60 години Красимир Балъков!

От Етър до световните терени

Красимир Балъков, един от гениите на Златното поколение на българския футбол, навършва 60 години днес!

Роден на 29 март 1966 г. във Велико Търново, той се утвърждава като техничен и интелигентен атакуващ полузащитник - един от най-добрите на своето поколение.

Емблематична фигура в историята на Етър, за който играе в периода 1983 - 1990 г. В края на този период отборът от Велико Търново разполага с доста солиден състав, като Балъков вещо дирижира колегите си Бончо Генчев, Цанко Цветанов, Трифон Иванов, Илиян Киряков, а треньор е Георги Василев.

Етър стремглаво се е насочил към върховете в българския футбол, когато през зимната пауза Балъков подписва предварителен договор с ЦСКА.

Техничарът дори е представен на привържениците на "армейците" като ново попълнение за пролетта, а това от своя страна довежда до масови протести в старопрестолната столица, където привърженици на Етър не искат и да чуят за трансфер в ЦСКА на техния кумир. Нещо повече - те заплашват да блокират пътя с жива верига, но да не пускат Бала по пътя за София. Някъде по това време идва офертата от елитния португалски Спортинг и шефовете на Етър продават суперзвездата си в Лисабон.

Там той се налага като ключов играч, ставайки един от малкото български футболисти, успели в силна европейска лига без да минават през „грандовете“ в България. През 1995 г. продължава в Щутгарт, където остава до края на кариерата си през 2003 г.

С националния отбор на България Балъков има 92 участия и 16 гола, като е част от историческата селекция, която достигна до полуфиналите на Световното първенство в САЩ през 1994 г. – най‑големият успех в българската футболна история.

Като треньор той води клубове в Швейцария, Хърватия, Германия и България, включително националния отбор, както и Локомотив София, и Септември. Беше директор в ЦСКА 1948.

„Футболът е въпрос на страст, уважение и труд. Когато го обичаш, той ти дава всичко обратно“ — философия, която отразява начина, по който Балъков подхожда към любимата си игра.

ВИЗИТКА

* Играе за Етър (1983-1990), Спортинг (1991-1995) и Щутгарт (1995-2003).
С „виолетовите” в „А“ група има 143 мача и 35 гола. Шампион на България за 1990/1991 г, бронзов медалист през 1989 и 1990 г.

* Носител на Купата и Суперкупата на Португалия през 1995 със Спортинг, финалист за купата през 1994, вицешампион през 1995 и бронзов медалист през 1991, 1993 и 1994, обявен е за най-добър футболист в Португалската Суперлига през 1992 г. от в. „А Бола“.

* Носител на Купата на Германия през 1997 с Щутгарт, вицешампион през 2003, финалист за КНК през 1998, носител на Купа Интертото през 2000 и 2002 г.

* Футболист № 1 на България през 1995 и 1997 г.

* Има 92 мача и 16 гола за националния отбор, играл е на две световни и едно европейско първенство, като по този начин заема четвърта позиция в ранглиста за най-много участия след Стилиян Петров, Борислав Михайлов и Христо Бонев. Футболист номер 1 на България за 1995 и 1997 г.

* Сърцето на отбора ни на световното в САЩ през 1994 г., избран е в Идеалната единайсеторка на световното първенство. На американска земя Бала носи фланелката с номер 20 и играе във всички 7 мача, които България изиграва до спечелването на бронзовите медали в Лос Анджелис.

* Последният му с националния екип е на 30 април 2003 г. - приятелски мач с Албания в София.

Почетен гражданин на Велико Търново.

 

Честит рожден ден!

