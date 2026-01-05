bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Четвъртите в света си взеха последно сбогом със своя Димитър Пенев (ВИДЕО)

Сълзи и признание от отбора, постигнал най-големия успех в историята на родния футбол

Най-тъжният ден в българския футбол! Днес, 5 януари, изпращаме от този свят треньор номер 1 на ХХ век, архитекта на четвъртото място на световното първенство в САЩ през 1994 - Димитър Пенев. 

Стратегът почина преди два дни, на 80-годишна възраст. Днес всеки, който има желание, може да отиде до националния стадион "Васил Левски", за да се поклони пред Старшията. 

Така направиха неговите момчета - онези, които станаха четвърти в света

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: България се сбогува с Димитър Пенев (ВИДЕО)

Заедно

На националния стадион, веднага след семейството и близките на Пенев, пристигнаха футболистите, които постигнаха най-големия успех в историята на нашия футбол. 

Водени този път от помощникът на Пенев - Красимир Борисов, на стадиона излязоха Христо Стоичков, Наско Сираков, Емил Костадинов, Йордан Лечков, Пламен Николов, Красимир Балъков, Ивайло Андонов, Илиан Киряков, Златко Янков, Даниел Боримиров, Цанко Цветанов, Бончо Генчев и още от футболните звезди. 

Снимка: Ладислав Цветков

Един до друг, както преди 32 години, този път те не скриха сълзите си. 

Поклонението

Последно сбогом с Димитър Пенев може да си вземе всеки желаещ на националния стадион "Васил Левски". Влизането е откъм вход 26. 

Снимка: Ладислав Цветков

Димитър Пенев бе избран за Треньор номер 1 на ХХ век.

Кончината му обедини всички футболни фенове у нас, които се редят на опашка, за да се простят с великия треньор и бивш футболист.

Снимка: Ладислав Цветков

Христо Стоичков даниел боримиров наско сираков красимир балъков поклонение димитър пенев емил костадинов цанко цветанов сащ 94

