Аларма! Лудогорец иска нови дати от БФС

Ръководството на Лудогорец отправи официално предложение до президента на Българския футболен съюз Георги Иванов и президента на Българската професионална футболна лига Атанас Караиванов за организиране на работна среща с участието на клубовете от Първа професионална лига, както и представители на Лицензионната, Спортно-техническата и Съдийската комисии.

"Инициативата цели провеждането на конструктивен диалог по актуалните предизвикателства, пред които са изправени професионалните клубове в началото на календарната година, както и в навечерието на подновяването на шампионата и турнира за Купата на България.

„Предложението ни е продиктувано от очакваните оспорвани и ключови двубои в началото на втория полусезон на Първа професионална лига, както и от решаващите фази на турнира за Купата на България — четвъртфинали, полуфинали и финал. Снимка: Lap.bg

Искреното ни желание е тези срещи да се проведат при отлични терени, високи организационни стандарти и стриктно спазване на принципите на феърплея.

В рамките на срещата бихме желали също да бъдат обсъдени датите за четвъртфиналната и финалната фаза на турнира за Купата на България, както и началото на сезон 2026/27“, се посочва в писмото.

В заключение, от ПФК Лудогорец отправят пожелания към ръководството и служителите на БФС и БПФЛ, както и към всички професионални футболни клубове, за спокойни празнични дни и успешна предстояща година", пишат шампионите.

"Орлите" са трети в Първа лига с 37 точки. Лидер е Левски с 44, пред ЦСКА 1948 - също с 37 т. През февруари разградчани приемат Левски в 1/4-финал за Купата на България. На 3 февруари 2026 г. е финалът за Суперкупата - отново срещу "сините".

