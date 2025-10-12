Александър Димитров: Автоголът ни съсипа

Националният отбор на България претърпя разгром с 1:6 от Турция в третия мач от квалификационната група "Е" за Мондиал 2026.

Двубоят бе дебютен за новия национален селекционер Александър Димитров, като той се превърна в кошмар. Победата бе първа за турците на българска земя.

Дебютът на селекционера Александър Димитров не бе мечтан, но треньорът се опита да намери положителни аспекти в срещата.

"Оставиш ли им пространство, те го използват"

"Автоголът ни срина, когато паднеш психически, всичко в теб се блокира", сподели Димитров. Според него бързите контраатаки на турците и точните подавания зад защитата са основната причина за тежкия резултат. "Оставиш ли им пространство, те го използват. Психическата умора винаги се отразява и физически", добави селекционерът.

Селекционерът призова феновете да не губят доверие в отбора. "Нека не бъдем черногледи и да очерняме момчетата, а трябва да поздравим отбора за това, което играха през първото полувреме. Има футболисти, от които съм доволен, от тяхното старание. Кристиян Стоянов - например. Всичко беше много по-добре през първото полувреме, за разлика от второто".

Попитан дали има нещо позитивно, за което може да се посочи, той отговори: Позитивното беше, че реагирахме много бързо и върнахме първия гол. Когато си скъп футболист, ти си психически устойчив. При нас това го няма, затова и не се вдигнахме след втория гол".

