Бивша звезда на Ливърпул подписва в София – феновете не вярват на очите си!

Джордан Айб е на проби в &quot;Надежда&quot;

Бивша звезда на Ливърпул подписва в София – феновете не вярват на очите си!

Беше време, когато Джордан Айб бе име, което караше английските фенове да изправят глава. Дете-чудо, пророкувано като "новия Стърлинг". На 15 години вече играеше сред мъже, на 17 дебютира за Ливърпул, а на 20 струваше 15 милиона паунда рекордна сума за Борнемут по онова време.

Футболен вундеркинд, който притежаваше всичко: скорост, техника, увереност.

Но съдбата, както често прави, не обича да следва сценария. След бляскавите нощи под прожекторите на на Анфийлд“ дойдоха сенките. Контузии, грешки, липса на доверие, лични демони. През 2021 г. Джордан призна нещо, което малцина футболисти имат куража да изрекат:

Страдам от депресия. Изгубих се. Бях в тъмно състояние.“

Крилото има 58 мача за Ливърпул, в които е вкарал 4 гола и е направил 7 асистенции. За четири сезона в Борнемут той е записал с 92 двубоя, 5 попадения и 9 голови паса. Статистиката на Айб във Висшата лига е 119 мача, 4 гола и 10 завършващи подавания.

Роденият през 1995-а година футболист дебютира за "червените" през май 2013 г., когато в мач от 38-ия кръг на Висшата лига Ливърпул побеждава КПР с 1:0, а ключовият пас за гола е именно на младока.

След Борнемут кариерата на Айб тръгва рязко надолу. Той изпада в депресия по време на Cоvid пандемията и подписва с Дарби Каунти.

Ливърпул отново подчини Реал на

От Дарби Каунти и Аданаспор до скромните английски отбори Ебсфлийт, Хейс & Йидинг и Ситингбърн Айб вървеше надолу по стълбата на славата, но нагоре по стълбата на оцеляването.

И сега, през 2025 година, Джордан отново стои пред нова врата. И тази врата е в София.

"Черно-червена" надежда

Айб вече тренира с Локомотив София, като впечатлява с физика, движение и лидерство. Вижда се, че е играл на голямо ниво. Ако е мотивиран може да промени цялата ни атака“, доволни са в "Надежда".

До края на паузата за националните отбори ще стане ясно дали ще подпише договор.

Това може да е трансферът, който ще върне магията в Локо“, пише фен в един от форумите на "железничарите". А един млад играч от школата добавя: Да тренирам до човек, който е играл срещу Салах и Агуеро това е като сън.“

Преди година той беше предложен на ЦСКА 1948, но до договор така и не се стигна.

Ако сега подписът стане факт, България ще има привилегията да види как едно изгубено дете на английския футбол намира своето място под балканското небе.

ливърпул локомотив софия депресия станислав генчев проби мачове крило асистенции ковид Джордан Айб

