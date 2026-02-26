bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Английските клубове печелят 88 пъти повече от българските (ВИДЕО)

Трябва да посееш, за да пожънеш, коментира президентът на БФС - Георги Иванов

Английските клубове печелят 88 пъти повече от отборите в родната Първа лига. УЕФА изнесе официални данни за постъпленията на членките си.

Клубовете у нас са генерирали общо 85 млн. евро миналата година, като 4 от тях са от билети. За сравнение, в Англия тимовете имат печалба от 7,5 млрд. евро.

България е на 22-ро място от 55 в УЕФА по брой клубове с частни собственици - 75%. На първо място сме по смяна на собствеността от 2020 г. насам. 88% от стадионите у нас са държавни или общински, докато в Англия са само 15%.

Лошо наследство

На фона на данните от УЕФА президентът Георги Иванов говори за проблемите на българския футбол и думите на Димитър Бербатов, който стана съветник по спортните въпроси на служебния премиер Андрей Гюров.

"Знаем какви са ни проблемите. Всички знаем – лошите стадиони, лошите терени. Но това е едно лошо наследство от старото ръководство. Има толкова проблеми, че няма да може да ги прочете за два месеца. Трудим се, борим се, за да можем да докараме футбола в България на това ниво, с което всички българи да бъдат горди. Затова правим всички тези инициативи. Трябва да посееш, за да пожънеш", заяви Гонзо.

В опит да се решат проблемите при юношите БФС стартира проект "Мисия Талант", който има за цел да категоризира школите в България.

