Арда попита за картона и поздрави Гонзо

Ръководството на Арда отправи молба към Съдийската комисия на БФС и същевременно поздрави президента на централата Георги Иванов. Клубът от Кърджали се интересува каква е причината за жълтия картон, довел до изгонването на Лъчезар Котев още през първото полувреме на двубоя с Левски (0:1).

Позицията

"Ръководството на ПФК АРДА отправя молба към Съдийската комисия към БФС, ако може в своята традиционна рубрика в You Tube канала на БФС, да включи, разгледа и обясни, както на нас, така и на футболната общественост причината за показания втори жълт, съответно червен картон на футболиста на ПФК АРДА Лъчезар Котев.

С пожелания за весели празници на всички, които ръководят българското съдийство.

Браво за Кабаков

P.S. ПФК АРДА поздравява Президента на БФС Георги Иванов за неговата позиция, относно преразглеждане от страна на Съдийската комисия за всички отсъждания на рефера Георги Кабаков в последните няколко кръга", написаха от Арда.