Арда попита за картона и поздрави Гонзо

Клубът от Кърджали иска публично обсъждане за изгонването на Лъчезар Котев

Ръководството на Арда отправи молба към Съдийската комисия на БФС и същевременно поздрави президента на централата Георги Иванов. Клубът от Кърджали се интересува каква е причината за жълтия картон, довел до изгонването на Лъчезар Котев още през първото полувреме на двубоя с Левски (0:1).

Позицията

"Ръководството на ПФК АРДА отправя молба към Съдийската комисия към БФС, ако може в своята традиционна рубрика в You Tube канала на БФС, да включи, разгледа и обясни, както на нас, така и на футболната общественост причината за показания втори жълт, съответно червен картон на футболиста на ПФК АРДА Лъчезар Котев.

С пожелания за весели празници на всички, които ръководят българското съдийство.

Браво за Кабаков

P.S. ПФК АРДА поздравява Президента на БФС Георги Иванов за неговата позиция, относно преразглеждане от страна на Съдийската комисия за всички отсъждания на рефера Георги Кабаков в последните няколко кръга", написаха от Арда.

Голям скандал! Георги Иванов поиска отстраняването на Кабаков!

Отзвук от Гърция: Саша Везенков докара 12 000 зрители в залата (ВИДЕО)

Бивш треньор на ЦСКА: Напишете, че съм пребил 100-килограмов украинец

Гаджето (25) на 60-годишния Ромарио го остави. Изневерил ѝ с нейна приятелка

Екшън в Костинброд! Мач 0:0 и кола по таван!

Седем операции за 18 месеца – драмата на великия Еди Меркс

Феновете бесни заради ръкавите на куп екипи за световното по футбол

Сензация: най-сериозният съперник на Карлос Насар сменя категорията! (ВИДЕО)

