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БГ Футбол

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bTV Спорт екип

Ето кога ще е Вечното дерби за Суперкупата

Зависи от евроучастието на столичните грандове

Ето кога ще е Вечното дерби за Суперкупата
 Снимка: Lap.bg

Обявиха кога ще се играе Вечното дерби за Суперкупата на България между шампиона Левски и носителя на Купатаж - ЦСКА. Сблъсъкът е насрочен за средата на септември.

Българският футболен съюз публикува официалния календар на Първа Лига за сезон 2026/2027 и информира, че:

"Мачът за Суперкупата на България ще се играе в периода 9-16 септември 2026 г., като точната дата ще бъде определена допълнително съвместно между БФС, БПФЛ и участниците във финала и ще зависи от европейското участие на клубовете.

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Изчакват за Втора лига

Календарът на Втора лига ще бъде публикуван след окончателното потвърждаване на състава на участниците в първенството за сезон 2026/2027", написаха от централата.

Първият кръг на новото първенство на Първа лига ще започне на 17 юли (петък), а последният мач от последния кръг за календарната година трябва да бъде на 6 декември (понеделник). Предвижда се пролетният полусезон да започне на 12 февруари (петък), а последният плейоф трябва да се изиграе на 5 юни 2027 г. (събота).

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