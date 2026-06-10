БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ето кога ще е Вечното дерби за Суперкупата Зависи от евроучастието на столичните грандове Снимка: Lap.bg

Обявиха кога ще се играе Вечното дерби за Суперкупата на България между шампиона Левски и носителя на Купатаж - ЦСКА. Сблъсъкът е насрочен за средата на септември.

Българският футболен съюз публикува официалния календар на Първа Лига за сезон 2026/2027 и информира, че:

"Мачът за Суперкупата на България ще се играе в периода 9-16 септември 2026 г., като точната дата ще бъде определена допълнително съвместно между БФС, БПФЛ и участниците във финала и ще зависи от европейското участие на клубовете.

Изчакват за Втора лига

Календарът на Втора лига ще бъде публикуван след окончателното потвърждаване на състава на участниците в първенството за сезон 2026/2027", написаха от централата.

Първият кръг на новото първенство на Първа лига ще започне на 17 юли (петък), а последният мач от последния кръг за календарната година трябва да бъде на 6 декември (понеделник). Предвижда се пролетният полусезон да започне на 12 февруари (петък), а последният плейоф трябва да се изиграе на 5 юни 2027 г. (събота).