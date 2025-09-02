bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Аржентинец е осмият нов в ЦСКА

Идва от бивш отбор на Лионел Меси

Аржентинец е осмият нов в ЦСКА
cska.bg

ЦСКА привлече аржентинския краен бранител Анжело Мартино. Футболистът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с "армейския" клуб, превръщайки се в 8-ото ново попълнение през настоящия трансферен прозорец.

Анжело Мартино е на 27 години, а титулярната му позиция е на левия фланг на отбраната. Той пристига при "армейците" от елитния аржентински Нюелс Олд Бойс.

Мартино стартира футболния си път в школата на Атлетико Рафаела, а на 18-годишна възраст дебютира за мъжкия тим на клуба в аржентинския елит. През 2021 г. преминава в Талерес, а два сезона по-късно облича фланелката на Нюелс Олд Бойс. Общо за клуба изиграва 82 двубоя, в които записва 1 гол и 9 асистенции.

От началото на Торнео Клаусура през юли 2025 г. Анхело Мартино взима участие в 5 шампионатни мача на Нюелс.

Снимка: cska.bg

Кризата в ЦСКА

ЦСКА е в нокдаун! "Червените" няма нито една победа в първите 6 кръга на шампионата и са на 14-о място в класирането. Това е най-лошият старт на сезона за тима от 41 години насам.

От началото на кампанията ЦСКА направи равенства с Ботев Пловдив, Спартак Варна, Черно море и Славия и загуби от Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948.

От идването на Душан Керкез ЦСКА се е разделил с 13 футболисти. 6 от тях отидоха в други клубове.

Снимка: cska.bg

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

цска нов трансфер нюелс олд бойс аржентинец анжело мартино

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Казийски пред bTV: В решението ми има емоция, приятно е (ВИДЕО)

Казийски пред bTV: В решението ми има емоция, приятно е (ВИДЕО)
Промяна в последния момент! Кой ще ръководи мача на националите?

Промяна в последния момент! Кой ще ръководи мача на националите?
Илиан Илиев пред Marca: Футболът ни не е на ниво

Илиан Илиев пред Marca: Футболът ни не е на ниво

Наско Сираков: Знам колко силно обича и мрази публиката на Левски!

Наско Сираков: Знам колко силно обича и мрази публиката на Левски!
Велизар Димитров пред bTV: Срещу Испания не става със страх (ВИДЕО)

Велизар Димитров пред bTV: Срещу Испания не става със страх (ВИДЕО)

Последни новини

"Ла Фурия Роха" пристигна в София (ВИДЕО)
Григор Димитров тренира на корта в Хасково (ВИДЕО)

Григор Димитров тренира на корта в Хасково (ВИДЕО)
Казийски пред bTV: В решението ми има емоция, приятно е (ВИДЕО)

Казийски пред bTV: В решението ми има емоция, приятно е (ВИДЕО)
Ето за кои отборите от Висшата лига дадоха над 3,5 милиарда евро (ВИДЕО)

Ето за кои отборите от Висшата лига дадоха над 3,5 милиарда евро (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV