Аржентинец е осмият нов в ЦСКА

ЦСКА привлече аржентинския краен бранител Анжело Мартино. Футболистът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с "армейския" клуб, превръщайки се в 8-ото ново попълнение през настоящия трансферен прозорец.

Анжело Мартино е на 27 години, а титулярната му позиция е на левия фланг на отбраната. Той пристига при "армейците" от елитния аржентински Нюелс Олд Бойс.

Мартино стартира футболния си път в школата на Атлетико Рафаела, а на 18-годишна възраст дебютира за мъжкия тим на клуба в аржентинския елит. През 2021 г. преминава в Талерес, а два сезона по-късно облича фланелката на Нюелс Олд Бойс. Общо за клуба изиграва 82 двубоя, в които записва 1 гол и 9 асистенции.

От началото на Торнео Клаусура през юли 2025 г. Анхело Мартино взима участие в 5 шампионатни мача на Нюелс.

Снимка: cska.bg

Кризата в ЦСКА

ЦСКА е в нокдаун! "Червените" няма нито една победа в първите 6 кръга на шампионата и са на 14-о място в класирането. Това е най-лошият старт на сезона за тима от 41 години насам.

От началото на кампанията ЦСКА направи равенства с Ботев Пловдив, Спартак Варна, Черно море и Славия и загуби от Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948.

От идването на Душан Керкез ЦСКА се е разделил с 13 футболисти. 6 от тях отидоха в други клубове.

Снимка: cska.bg

