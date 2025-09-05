bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Балъков: Не може да правим трагедия (ВИДЕО)

Отборът се представи на добро ниво срещу Испания, смята героят от САЩ'94

Героят от САЩ'94 Красимир Балъков призова да не се правят трагедии след загубата с 0:3 от Испания в световните квалификации.

"Знаете, че този отбор на Испания е европейски шампион. Не може да нямаш респект, но на фона на 90-те минути, особено второто полувреме, отборът се представи на доста добро ниво"

"Момчетата трябва да бъдат с вдигнати глави, има и други мачове. От Испания сигурно ще загуби всеки един отбор, така че не може да правим трагедия. Пожелавам им да са тъй всеотдайни и да се борят. След време се надяваме, че тази генерация ще има успешни мачове"

Снимка: Lap.bg

Борбата ще бъде безмилостно жестока

"Всеки един мач е труден, гледах първото полувреме на Грузия – Турция. Няма слаб противник в тази група, борбата ще бъде безмилостно жестока"

Снимка: Lap.bg

"Не мисля, че футболистите са се притеснявали. Испанците опитаха бързо да решат мача. Имат качества и квалитет да го направят. С ранния гол добиха и психическо предимство, това е реалността.", коментира още Балъков.

Поражението е пето за "лъвовете" в 6 мача срещу Испания. Останалите загуби са с 0:13 (1933), 0:2 (1985), 1:6 (1998) и 0:1 (2002), а през 1996-а двата тима завършват 1:1. България има и един успех срещу Ла Фурия Роха - 8:3 в олимпийска квалификация през 1971 г. Двубоят обаче не е част от официалната статистика на УЕФА.

Христо Бонев за победата с 8:3 над Испания: Един удари юмрук на съдията (ВИДЕО)

Стоичков: Това е реалността, но има позитиви (ВИДЕО)

Илиев: Не успяхме да използваме ентусиазма по трибуните (ВИДЕО)

Ударно начало за Радо Росенов на световното (ВИДЕО)

До Стоян Копривленски в Токио преди една от битките на годината (ВИДЕО)

Илиев: Не успяхме да използваме ентусиазма по трибуните (ВИДЕО)

Стоичков: Това е реалността, но има позитиви (ВИДЕО)

Без напрежение: Испания отнесе "лъвовете" пред 40 000 в София

Ударно начало за Радо Росенов на световното (ВИДЕО)

