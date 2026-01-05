bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Бербатов за Димитър Пенев: Все едно Господ идваше към мен! (ВИДЕО)

Днес се прощаваме с великия треньор

Димитър Бербатов - голмайстор номер 1 на националния отбор по футбол, не пропусна да си каже последно сбогом с треньора, който му отвори пътя към големия футбол. 

Той присъства на поклонението пред най-великия треньор на ХХ век, който през 1994 г. изведе България до най-големия успех - четвъртото място на световното първенство в САЩ. 

Именно този успех респектирал Бербатов при една от първите му срещи с Пенев. 

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: България се сбогува с Димитър Пенев (ВИДЕО)

На "Панчарево"

През 1999 г. Бербатов започва кариерата си в мъжкия тим на ЦСКА.

"Първият момент, в който се запознахме, бях на 18 години, отидох на базата в "Панчарево". Старшията идва към мен, а спомените от САЩ 94 бяха толкова силни, че мислех, че идва Господ към мен.

Днес е тъжен ден за всички нас и се надявам колкото се може повече хора да присъстват, защото той заслужава", каза Бербатов на влизане на националния стадион "Васил Левски". 

Суетата му е чужда

Винаги весел, винаги готов за шеги, винаги в добро настроение - така цялата футболна България ще запомни Димитър Пенев. 

"Докато идвахме насам с Марто и момчетата, си спомняхме историите с него, за позитивните неща и шанса, който даде на всички нас, за да стартираме нашите кариери. Поклон пред всичко това, което направи. Съболезнования пред близките", каза Бербатов и добави:

"Сърцата на всички плачат. Аз не мисля, че има някой, който може да каже нещо лошо за Старшията, независимо за кой отбор играеш, какви възгледи имаш за футбола. Той беше обединител и остана винаги верен на себе си, суетата му беше чужда и това го държеше на земята. Беше като баща на всички нас - младите момчета, които тръгвахме да катерим нашите си върхове."

