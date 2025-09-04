Без напрежение: Испания отнесе "лъвовете" пред 40 000 в София

Националният отбор на България по футбол загуби с 0:3 от фаворита Испания на старта на квалификациите за световното първенство през 2026 г.

Тимът на Илиан Илиев излезе срещу действащия европейски шампион пред около 40 000 на Националния стадион.

Поражението е пето за "лъвовете" в 6 мача срещу Испания. Останалите загуби са с 0:13 (1933), 0:2 (1985), 1:6 (1998), 0:1 (2002), а през 1996-а двата тима завършват 1:1. България има и един успех срещу Ла Фурия Роха - 8:3 в олимпийска квалификация през 1971 г. Двубоят обаче не е част от официалната статистика на УЕФА.

Без напрежение за еврошампиона

Тази вечер гостите решиха всичко в двубоя още преди почивката, като головете отбелязаха Микел Оярсабал в 5', Марк Кукурея в 30' и Микел Мерино в 38'. За България най-близо до попадение бе Радослав Кирилов в 20'. След рикошет неговият удар срещна левия страничен стълб.

През втората част испанските футболисти намалиха темпото и това даде няколко добри възможности на "трикольорите", от които обаче те не се възползваха. България беше лишена днес от най-добрия си играч в момента и капитан на тима Кирил Десподов.

В неделя са срещите от втория кръг в група 5, като България ще гостува на Грузия, която днес отстъпи с 2:3 на Турция. Южните ни съседи пък очакват на стадиона в град Коня Испания.

Съставите

България: 21. Светослав Вуцов, 14. Антон Недялков, 5. Кристиан Димитров, 13. Емил Ценов, 7. Фабиан Нюрнбергер, 18. Ивайло Чочев, 15. Васил Панайотов, 4. Илия Груев, 12. Николй Минков, 10. Радослав Кирилов, 9. Александър Колев

Испания: 23. Унай Симон, 22. Марк Кукурея, 5. Дийн Хаусен, 3. Робин Льо Норман, 12. Педро Поро, 20. Педри, 6. Микел Мерино, 18. Мартин Субименди, 17. Нико Уилямс, 19. Ламин Ямал 21. Микел Оярсабал

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK