bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Без напрежение: Испания отнесе "лъвовете" пред 40 000 в София

Класическа победа за Ла Фурия Роха в световните квалификации

Без напрежение: Испания отнесе "лъвовете" пред 40 000 в София
Lap.bg

Националният отбор на България по футбол загуби с 0:3 от фаворита Испания на старта на квалификациите за световното първенство през 2026 г.

Тимът на Илиан Илиев излезе срещу действащия европейски шампион пред около 40 000 на Националния стадион. 

Поражението е пето за "лъвовете" в 6 мача срещу Испания. Останалите загуби са с 0:13 (1933), 0:2 (1985), 1:6 (1998), 0:1 (2002), а през 1996-а двата тима завършват 1:1. България има и един успех срещу Ла Фурия Роха - 8:3 в олимпийска квалификация през 1971 г. Двубоят обаче не е част от официалната статистика на УЕФА.

Без напрежение за еврошампиона

Тази вечер гостите решиха всичко в двубоя още преди почивката, като головете отбелязаха Микел Оярсабал в 5', Марк Кукурея в 30' и Микел Мерино в 38'. За България най-близо до попадение бе Радослав Кирилов в 20'. След рикошет неговият удар срещна левия страничен стълб.

През втората част испанските футболисти намалиха темпото и това даде няколко добри възможности на "трикольорите", от които обаче те не се възползваха. България беше лишена днес от най-добрия си играч в момента и капитан на тима Кирил Десподов.

В неделя са срещите от втория кръг в група 5, като България ще гостува на Грузия, която днес отстъпи с 2:3 на Турция. Южните ни съседи пък очакват на стадиона в град Коня Испания.

Съставите

България: 21. Светослав Вуцов, 14. Антон Недялков, 5. Кристиан Димитров, 13. Емил Ценов, 7. Фабиан Нюрнбергер, 18. Ивайло Чочев, 15. Васил Панайотов, 4. Илия Груев, 12. Николй Минков, 10. Радослав Кирилов, 9. Александър Колев

Испания: 23. Унай Симон, 22. Марк Кукурея, 5. Дийн Хаусен, 3. Робин Льо Норман, 12. Педро Поро, 20. Педри, 6. Микел Мерино, 18. Мартин Субименди, 17. Нико Уилямс, 19. Ламин Ямал 21. Микел Оярсабал

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България Испания София световни квалификации класическа

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

До Стоян Копривленски в Токио преди една от битките на годината (ВИДЕО)

До Стоян Копривленски в Токио преди една от битките на годината (ВИДЕО)
Ударно начало за Радо Росенов на световното (ВИДЕО)

Ударно начало за Радо Росенов на световното (ВИДЕО)
Гласуваха за ново Общо събрание в леката атлетика (ВИДЕО)

Гласуваха за ново Общо събрание в леката атлетика (ВИДЕО)
Испанските фенове са надъхани: Ще ви бием с 5:0! (ВИДЕО)

Испанските фенове са надъхани: Ще ви бием с 5:0! (ВИДЕО)
Копривленски в странната Япония: Как ще защитава титлата си? (ВИДЕО)

Копривленски в странната Япония: Как ще защитава титлата си? (ВИДЕО)

Последни новини

Ударно начало за Радо Росенов на световното (ВИДЕО)

Ударно начало за Радо Росенов на световното (ВИДЕО)
live
НА ЖИВО:

НА ЖИВО: "Лъвовете" срещу Испания в София, трети гол за "Ла Роха"
До Стоян Копривленски в Токио преди една от битките на годината (ВИДЕО)

До Стоян Копривленски в Токио преди една от битките на годината (ВИДЕО)
Гласуваха за ново Общо събрание в леката атлетика (ВИДЕО)

Гласуваха за ново Общо събрание в леката атлетика (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV