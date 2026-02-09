bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
БФС обяви наказанието на Левски

9586,72 евро за расистките обиди към Бърнард Текпетей

БФС обяви наказанието на Левски

Левски е глобен с 9500 евро за расисткия скандал след мача за Суперкупата на България срещу Лудогорец (0:1) на стадион "Васил Левски" миналия вторник. Тогава привърженици на "сините" обиждаха нападателя на шампионите Бърнард Текпетей на расова основа.

Дисциплинарната комисия на БФС разгледа допълнително случая на база докладите на длъжностните лица. Наказанието подлежи на обжалване.

Съобщението на ДК

Отложен за разглеждане инцидент след срещата за Супер Купа на България

Подлежащо на обжалване

За действия или бездействия, с които се обижда достойнството на лице или група лица, свързани с раса, пол, цвят на кожата, на основание чл.37, ал.4 от ДП /2025/2026/ и във връзка с чл.16, ал.2 от ДП /2025/2026/ ДК наказва ПФК "Левски" София с имуществена санкция в размер на 9586.72 евро.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението.

 
бфс левски наказание дисциплинарна комисия расизъм лудогорец бърнард текпетей

