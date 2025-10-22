БФС с революционна промяна: Нямаш еколог - няма лиценз

Българският футболен съюз прави революция. В духа на разбиранията на европейската футболна централа, от "Бояна" въведоха ново правило за лицензиране.

В момента клубовете у нас събират нужните документи, за да могат да бъдат част от първенствата и от европейските клубни турнири.

Към тях те трябва да приложат и... стратегия за устойчиво развитие, а в клуба трябва да бъдат назначени служители, които да следят за социалната и екологичната устойчивост.

Еко футбол

"През октомври 2025 г. УЕФА и Европейските футболни клубове (ЕФК) представиха нов План за сътрудничество в областта на устойчивостта, който поставя социалната и екологичната устойчивост в сърцето на европейския клубен футбол.

Ето какво ни очаква:

Клубовете ще разработят индивидуални стратегии за устойчивост, адаптирани към техните национални контексти.

Промени в системата за лицензиране на клубовете ще насърчават отборите да назначават специализирани служители по социална и екологична устойчивост.

Снимка: Lap.bg

Образователна подкрепа чрез съвместни курсове (UEFA Academy, EFC Campus, Bocconi University) и уебинари за споделяне на добри практики.

Това е голяма крачка: устойчивостта вече не е страничен проект, а основен стратегически приоритет за футбола в Европа.

Българският футболен съюз е горд партньор по проект ReScore, чиято цел е да подобри устойчивостта на европейските аматьорски футболни клубове", пишат от БФС.

Световни примери

В световен мащаб клубовете отдавна подкрепят проекти за екосъобразен начин на живот.

Грандове като Барселона, Манчестър Сити, ПСЖ, Реал Мадрид и редица други отбори подеха инициативи, с които насочват вниманието към наболелия проблем.

Те участват в различни кампании за почистване, а събирането разделно на боклук е ежедневие на всеки от по-големите стадиони.

