Бивш капитан на ЦСКА стана татко и на момче

Бившият капитан на ЦСКА Юрген Матай стана баща за втори път! След като през 2022 г. неговата любима - Сабрина, го дари с момиче на име Наела-Нова, сега бранителят се радва и на син, който носи името Лейн.

"Армейският" капитан

Нидерландецът, който ще навърши 33 на 1 април, подписа с ЦСКА през лятото на 2020 г. Дебютира с червената фланелка на 7 август същата година, при равенството с ЦСКА 1948 (2:2).

Матай отбеляза първия си гол за ЦСКА при разгрома с 6:0 над Монтана на 21 април 2021 г. Носител е на Купата на България за сезон 2020/2021. Получи капитанската лента през лятото на 2021 г.

Снимка: Lap.bg

Спечели наградите за гол на годината, за най-добър защитник на българското първенство и за най-добър чужденец в българското първенство (тази за чужденец заедно с Жорди Кайседо) на церемонията за футболист на годината 2021.

Остана в тима на ЦСКА до 30 юни 2024 г., когато договорът му изтече. На 30 декември 2024 г. се завърна в Екселсиор в родината си.

Кариерата на Матай включва още престой в Спарта Ротердам, а от януари централният защитник играе за нидерландския втородивизионен Ейселмервогелс.