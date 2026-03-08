bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Оперират Малена Замфирова утре сутринта (ВИДЕО)

Смазана е, но намира сили да се смее, сподели пред bTV баща ѝ - Анатолий

Оперират Малена Замфирова утре сутринта! Водещият лекар от екипа, който ще извърши интервенциите на таза и бедрената кост на сноубордистката, я посети днес следобед и потвърди, че тя може да бъде оперирана.

Остава анестезиолозите да преценят дали 16-годишната спортистка ще бъде в състояние да понесе двете операции една след друга.

Днес Малена е по-добре, а по лицето ѝ има усмивка заради стотиците съобщения в знак на подкрепа.

"Малена е доста по-добре, отколкото беше преди няколко дни. Вече диша без подаване на кислород. От време на време се задъхва, но поддържа стабилна сатурация над 90. Пулсът ѝ е много висок, около 100 постоянно, което компенсира невъзможността на организма да получава кислород все още заради белодробната травма и остатъчния белодробен оток. Но е контактна, дори се смяхме заедно. Ние сме оптимисти", коментира бащата на Малена - Анатолий, пред bTV.

"Много здрав характер въпреки тежките травми, които е получила, защото тя е смазана от горе до долу. Доста кости са счупени и болката е огромна. Тя намира сили да се смее, да се държи мъжки. Тя е очарована и поласкана от вълната на подкрепа, която се случва в България, че и не само - видяхте състезателите от Световната купа, които я подкрепят. Смятам, че ако това продължи, ще я вдигне, ще ѝ даде допълнителна вяра и сили, въпреки че тя не е слаб човек и се справя и сама"

Радо Янков пред bTV: Малена ще се върне по-силна (ВИДЕО)

"Много е щастлива, радва се, гледа видеата, особено видеата на малки деца, които са ѝ изпратили. Момиченца слагат чертите. Състезанието днес в Банско протече под егидата "Караме за Малена". Много е мило това и много сме очаровани. Не само тя, а и ние като нейни съотборници и семейство"

"Още е стресната и не може да повярва какво се случило. И когато ѝ казваме кога евентуално ще може да ходи, или кога евентуално ще може да се върне към активна дейност, плаче много сериозно. Уроците по философия, които трябва да вземе, тепърва ще ги взимаме заедно. Сега съм тук именно да си говоря с нея и да ѝ помогна психически да преодолее ситуацията. Ако ме питате дали е готова за това, което се случи - не. Дори тя не беше готова. И аз ще остана сега до нея, за да я подготвя"

Предстоят и нови изследвания, за да се установи има ли разкъсана кръстна връзка на коляното. Тепърва ще има операции на рамо и лопатка.

Тервел Замфиров пред bTV: Малена е любимото дете в сноуборд семейството! (ВИДЕО)

Снимка: Lap.bg

Дългият път към възстановяването

"Следва дълъг период на рехабилитация. Това, което следва да се направи за тялото на Малена, аз съм сигурен, че лекарите в Австрия ще го направят на най-високо ниво. Ние сме ги проучили преди да я изпратим насам. Вярваме, че екипът тук е на световно ниво и ще успеят да върнат Малена такава, каквато е. Със възстановяването на нейната психика и със задачата тя да повярва, че всичко това ще свърши добре, се захващам лично аз и ще остана следващите 20 дни до нея, за да повярва в една максима, в която е възпитана и тя звучи така: Good days are good days, bad days are a good story. Тук историята няма да е много добра, но въпреки това трябва да поставим психиката на Малена в тази увереност.", каза още Замфиров.

Братът на Малена - бронзовият медалист от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина (Италия) Тервел Замфиров, се прибира у нас и влиза в ролята на баща - ще се грижи за семейството.

"Днес много ме зарадва. За първи път успях малко да се отпусна, когато я видях да се усмихва, да диша без маска. Поговорих си с нея, погалих я, целунах я по челото. Аз много я обичам и ще ми липсва, в цялата подготовка, липсваше ми и на състезанието вчера. Така че изпитах едно голямо облекчение да я видя малко по-добре", каза Тервел пред bTV.

bTV Репортерите: Новите снежни върхове (ВИДЕО)

"За мен и за цялото семейство това беше ужасна седмица. Аз почти не съм спал, не съм ял. Състезанието вчера изобщо не ми беше на преден план. Мислех си само за нея. Пишех ѝ, радвах се, ако ми отговори. Нямах търпение да дойда да я видя. Смазан съм емоционално, психически, физически. Много изтощително и изморително е за мен, а не мога да си представя за нея"

"Трябва да сме там, да я подкрепяме, да сме силни, защото ние сме с нея по този път. Ние я обичаме безкрайно много и ще направим всичко, което зависи от нас, за да се върне максимално бързо на пистата и да е отново с нас... Бащата ми ще остане тук с нея сигурно за месец. Аз летя днес към България, за да мога да гледам малките, защото ние сме голямо семейство и ще трябва да игра ролята на татко следващия месец. Сезонът вече няма значение. Единствено съм фокусиран в това сестра ми да се оправи и всичко да бъде наред.", допълни Тервел Замфиров.

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Най-важното спускане на Малена Замфирова (ВИДЕО)
