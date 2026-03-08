bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
ЦСКА доближи Лудогорец след красиви голове

Тимът на Христо Янев мина с лекота през Локо София

ЦСКА победи с 2:0 Локомотив София в столичния сблъсък от 25-ия кръг на Първа лига.

Така "армейците" остават четвърти (46), но скъсиха само на точка разликата с ЦСКА 1948 и шампиона Лудогорец (47), който е с двубой по-малко. Води Левски с актив от 56 точки.

Тази вечер тимът на Христо Янев стигна до успеха с красиви голове. На Националния стадион Джеймс Ето'о откри резултата в 13' с удар от движение, а в 81' резервата Алехандро Пиедраита прати топката в горния ляв ъгъл при контраатака.

В 26-ия кръг ЦСКА гостува на Лудогорец, докато "железничарите" - десети в класирането, приемат Славия.

Съставите

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Пастор, 5. Лумбард Делова, 14. Теодор Иванов, 17. Анхело Мартино, 99. Джеймс Ето’о (85' - 30. Петко Панайотов), 6. Бруно Жордао (К) (76' - 94. Исак Соле), 10. Макс Ебонг, 11. Мохамед Брахими (76' - 77. Алехандро Пиедраита), 28. Йоанис Питас (85' - 9. Леандро Годой), 38. Лео Перейра (90+1' - 32. Факундо Родригес)

Локомотив: 99. Мартин Величков, 22. Реян Даскалов, 91. Райън Бидунга, 42. Никола Нейчев, 14. Ангел Лясков, 44. Божидар Кацаров (К) (58' - 8. Луан Аугусто), 5. Ерол Дост, 64. Доминик Янков, 77. Кауе Карузо (82' - 33. Джордан Айб), 29. Анте Аралица (78' - 10. Георги Минчев), 7. Спас Делев

цска локомотив софия христо янев първа лига джеймс етоо Алехандро Пиедраита

