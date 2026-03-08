Кокала ядоса левскари със СНИМКА

Последният треньор, направил Левски шампион - Емил Велев, ядоса "сини" фенове. Кокала, както е популярният му прякор, посети официалния фен магазин на вечния съперник ЦСКА и публикува снимка в социалните мрежи.

На фотоса Велев сочи към стената зад касата, на която пише "ЦСКА София Люлка на шампиони" и са изобразени Димитър Пенев, Христо Стоичков и Петър Жеков.

"Никога левскар не би направил това, но ти си си палячо по принцип", "Ей, цесекарче, най-после към правилния цвят", са част от негативните коментари.

Изненадащата визита

Не липсат и позитивни, като привържениците хвалят Велев за показаното уважение към противника.

Преди 10 години "синята" легенда пи бира с "червени" фенове на ст. Българския армия и изгледа прекратената контрола с израелския Ашдод, чийто екип носи в кариерата си на футболист (1990-1994 и 1996).

Тогава Кокала влиза в ресторанта на стадиона и е посрещнат от подигравателни викове, които приема с усмивка. Привлича вниманието с червена фланелка. "Кокал, в магазина безплатно щамповат емблемата на ЦСКА", кресва фен. "Няма проблеми", отвръща Велев.