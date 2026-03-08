bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Кокала ядоса левскари със СНИМКА

Направи неочаквана визита

Кокала ядоса левскари със СНИМКА
Lap.bg

Последният треньор, направил Левски шампион - Емил Велев, ядоса "сини" фенове. Кокала, както е популярният му прякор, посети официалния фен магазин на вечния съперник ЦСКА и публикува снимка в социалните мрежи.

На фотоса Велев сочи към стената зад касата, на която пише "ЦСКА София Люлка на шампиони" и са изобразени Димитър Пенев, Христо Стоичков и Петър Жеков.

"Никога левскар не би направил това, но ти си си палячо по принцип", "Ей, цесекарче, най-после към правилния цвят", са част от негативните коментари.

Изненадащата визита

Не липсат и позитивни, като привържениците хвалят Велев за показаното уважение към противника.

Преди 10 години "синята" легенда пи бира с "червени" фенове на ст. Българския армия и изгледа прекратената контрола с израелския Ашдод, чийто екип носи в кариерата си на футболист (1990-1994 и 1996).

Тогава Кокала влиза в ресторанта на стадиона и е посрещнат от подигравателни викове, които приема с усмивка. Привлича вниманието с червена фланелка. "Кокал, в магазина безплатно щамповат емблемата на ЦСКА", кресва фен. "Няма проблеми", отвръща Велев.

Тагове:

левски цска снимка емил велев кокала фен магазин ядоса

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Българският лъв изрева във Формула 2!

Българският лъв изрева във Формула 2!
Никола Цолов след победата: Знаех, че мога да бъда най-бързият!

Никола Цолов след победата: Знаех, че мога да бъда най-бързият!
Българин със злато на кон с гривни в Баку

Българин със злато на кон с гривни в Баку
12 часа в залата: Историята на новите Златни (ВИДЕО)

12 часа в залата: Историята на новите Златни (ВИДЕО)
Веласкес: Лудогорец е шампион 14 поредни години – в колко държави има подобно нещо?

Веласкес: Лудогорец е шампион 14 поредни години – в колко държави има подобно нещо?

Последни новини

ЦСКА доближи Лудогорец след красиви голове

ЦСКА доближи Лудогорец след красиви голове
Оперират Малена Замфирова утре сутринта (ВИДЕО)

Оперират Малена Замфирова утре сутринта (ВИДЕО)
Българин със злато на кон с гривни в Баку

Българин със злато на кон с гривни в Баку
Валери Божинов: България нямаше да съществува без Русия!

Валери Божинов: България нямаше да съществува без Русия!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV