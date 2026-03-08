12 часа в залата: Историята на новите Златни (ВИДЕО)

Миналия месец бяха избрани новите момичета в националния ансамбъл за девойки по художествена гимнастика. Те са символ на женската грация, сила и традицията на България в този спорт, която продължава да вдъхновява поколения.

Началото на една спортна кариера

Жанина Иванова е старши-треньор, а Елизабет Паисиева - помощник. "Влязох в залата на 7 години – с енергията на малко щуро и палаво дете, което се нуждае от насока. Любовта към художествената гимнастика се ражда от първия поглед към играещите по-големи момичета и подкрепата на родителите. Започнах по желание на майка ми. И от първия момент се влюбих в този спорт“, споделя Елизабет.

Пътят на треньорската професия

Снимка: Анна Недкова, БФХГ

След активната си състезателна кариера тя продължава професията си в чужбина – Норвегия и Франция. 15 години опит извън България ѝ дават перспектива и възможност да се учи от различни школи.

„Българските специалисти са търсени по цял свят, но аз исках да се върна вкъщи и да предам знанията на нашите деца“, обяснява тя.

Трудностите и дисциплината на спорта

Снимка: Анна Недкова, БФХГ

Художествената гимнастика изисква огромни жертви: по 12 часа на ден в залата, специална учебна програма, строга дисциплина и ограничено свободно време. Въпреки това, спортът развива дисциплина, увереност и трудолюбие – качества, които остават за цял живот.

„Всеки един спад ни изгражда. В спорта се учиш да преодоляваш себе си – болка, грешки, стрес – и това те прави по-силен“, споделя Жанина Иванова.

Психологическата подготовка и екипният дух

На национално ниво се обръща внимание не само на физическата подготовка, но и на психологическата устойчивост. Състезателките се учат да вярват в себе си, да запазват концентрация и да се справят с грешките по време на състезание. Спортният психолог Татяна Янчева помага за изграждането на ментална устойчивост.

Снимка: Анна Недкова, БФХГ

„Това, което предаваме на децата, е да вярват във времето и усилията, които са вложили. Грешките се случват, но не спират целта“, обясняват треньорките.

Новите златни момичета, които растат под крилата им са: Радина Недкова, Карина Петрова, Мария Смилова, Андреа Станкова, Александра Цветанова, Пресияна Колева, Теодора Проданова.

Обединяват ги мечтите. Мечтите, които се сбъдват.