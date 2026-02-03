bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Боримиров: Надявам се да вземем реванш в Разград

Равностоен мач, но точността пред вратата ни липсваше, призна босът в Левски

Lap.bg

„Първо искам да благодаря на феновете – в тази студена нощ дойдоха и ни подкрепиха“, бяха първите думи на изпълнителния директор на Левски Даниел Боримиров след загубата от Лудогорец с 0:1 в мача за Суперкупата на България.

„Равностоен мач. Не мисля, че ни надиграха, но им честитя Суперкупата. Видяхме върху какво има да работим. Надявам се да вземем реванш в Разград. Като цяло съдията се справи добре. В 88-ата минута имаше задържане на Сангаре – ще го погледна още един път. Дали не е в наказателното поле…“

Селекция

Снимка: Lap.bg

„Точността пред вратата не ни достигна тази вечер. Купата и титлата остават наша цел. Мисля, че имаме силите и възможностите. Със сигурност мачовете в Европа помагат на всеки отбор по-бързо да влезе във форма“, каза още Боримиров.

След тежки сблъсъци на терена: Лудогорец нокаутира Левски за Суперкупата на България

Относно трансферите той допълни: „Селекцията е отворен процес, всичко може да се очаква. Към момента няма нищо за Марселиньо Кареасо. Бяхме обещали на Марин Петков, че при оферта, която е добра и за нас, и за него, ще го пуснем. Пожелавам му успех в Саудитска Арабия.“

Минути преди него от стадиона си ръгна президентът на БХС Георги Иванов, който пожела на журналистите лека вечер и каза, че е доволен от мача.

