Тишината на болницата и силата на един шампион - Стилиян Петров пред bTV (ВИДЕО)

Днес се видях с Любо Пенев, иска отново да работи, разкри в студиото на "120 минути" бившият капитан на България

Стилиян Петров е една от най-големите фигури в българския футбол и дългогодишен капитан на националния отбор.

Роден е в Монтана през 1979 г. Любовта към спорта наследява от родителите си – баща му Альоша е бил халф в Септемврийска слава, а майка му Светла е републиканска шампионка по трибой.

Стилиян започва кариерата си едва на 16 години с местния отбор на Монтана. Талантът му не остава незабелязан и две години по-късно преминава в ЦСКА, с който печели Купата на България.

През 1998 г. дебютира в националния отбор, а година по-късно преминава в Селтик. Там се утвърждава като ключов играч и записва 55 гола в над 200 мача. По-късно става и капитан на Астън Вила във Висшата лига.

През 2003 г. е избран за капитан на националния отбор и за футболист №1 на България.

През март 2012 г. чува тежката диагноза – левкемия. Започва битка, която променя живота му. Днес той е символ на сила, воля и надежда.

Снимка: Lap.bg

„Да, важни са големите постижения, какъв си бил, какво си направил… Но аз искам да съм пример за моите деца – с дисциплина, отговорност, постоянство“, сподели Петров в студиото на "120 минути".

След преживяното той създава фондация за борба с левкемията, а благотворителната инициатива „Мач на надеждата“ се превръща в негова кауза.

„Знам колко е важно – моралната подкрепа. Понякога тя е много повече от спорта, повече от успехите. Дадохме шанс. На никого не съм отказал.“

Днес той продължава да се среща с пациенти и семейства, които преминават през тежки диагнози. Разказва за самотата на битката, за страха, за въпросите „защо аз“, но и за надеждата, която трябва да остане жива.

„Животът става съвсем различен… но има хора, които са готови да пожертват всичко. Това означава много.“

„Няма да си мия ръката“ – Бербатов с покъртителен спомен за Старшията (ВИДЕО)

В разговора си той говори и за важността на уважението, отговорността и делата пред думите.

„Не завиждам, не се обиждам. Хората сами могат да си направят равносметката. Аз съм получил много от футбола, сега искам да давам.“

По-рано днес той се е срещнал с Любослав Пенев, който също се бори с коварна болест.

"Невероятен човек и спортист! Невероятен характер! Зареди ме с много енергия и ентусиазъм, не се предава. Това е той! Готов е да работи отново! Много хора не са му звъннали, дори не знаят как да подходят в такъв момент", сподели Стенли.

Чуйте още във видеото.

Стилиян Петров: Браво, българи юнаци!
„Не съм щастлив!" – Насар избухна за ЦСКА

Карлос Насар в България: Европейското беше

Историческо! Саша Везенков отново над всички в Евролигата! (ВИДЕО)

Голям скандал и викове

„Накара цяла нация да се изправи на крака!" – Стоичков със силни думи за Везенков (ВИДЕО)

България е втора по медали в Батуми

Бронз с вкус на злато: Христо Христов изпуснал титлата сам (ВИДЕО)

„Майка ми не ядеше, за да има за мен"

„Не съм щастлив!" – Насар избухна за ЦСКА

