Ботев Пд е зад Херо, иска отмяна на наказанието

Треньорът бе санкциониран за три срещи

Lap.bg

Ръководството на Ботев Пловдив застана твърдо зад своя треньор Димитър Димитров и поиска незабавна отмяна на наказанието му.

Наказанието

Вчера Дисциплинарната комисия към БФС наложи тежка санкция на специалиста, която се изразява в забрана да води отбора за три мача. Трябва да плати и глоба от 3000 лева.

Причината за наказанието е обида на длъжностно лице, но Ботев оспорва решението, защото в доклада на съдиите и делегата след мача не е посочена подобна обида, а наказанията на Дисципа се основават именно на докладите на длъжностните лица.

Ето какво написаха от Ботев:

"Уважаеми дами и господа,

Във вчерашния ден старши треньорът на ПФК Ботев Пловдив - Димитър Димитров бе наказан със забрана за изпълняване на функции за 3 срещи и глоба в размер на 3000 лева. Решението на Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз определено ни изненада и по никакъв начин не кореспондира със случилото се на мача с ПФК Локомотив София.

Проверка в докладите на съдията и делегата след срещата в столичния квартал "Надежда" показват, че поведението на служебните лица е описано като "коректно" и "много добро". Нещо повече - съдиите на срещата не са съставили допълнителен доклад, а единственият посочен за провинение е помощник-треньорът на домакините Живко Миланов.

Снимка: Lap.bg

Налагането на санкции от ДК към БФС се обосновава именно на докладите на длъжностните лица. В случая те показват, че няма никаква забележка по отношение поведението на Димитър Димитров на двубоя с Локомотив София.

ПФК Ботев Пловдив застава изцяло зад своя старши треньор и настоява за незабавна отмяна на наказанието и наложената парична санкция. Обръщаме се към Апелативната комисия с искане за незабавна среща на ръководния орган на комисията и взимане на решение още преди сблъсъка със Спартак Варна за Купата на България".

