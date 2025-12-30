Отборът на бежанците и работниците приюти Мартин Георгиев

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Защитникът на Славия Мартин Георгиев бе трансфериран в 13-кратния шампион на Гърция АЕК (Атина). Новината бе съобщена снощи от „белия“ клуб, а по-късно потвърдена и от гръцкия гранд, който се очаква да представи новото си попълнение днес.

На фона на незначителните във всяко едно отношение изходящи трансфери, направени от българските отбори в последните години, преминаването на младия защитник в клуб с мащабите на АЕК минава за важно футболно събитие.

„Двуглавият орел“ от Атина е сред най-популярните отбори в страната, играе пред пълни трибуни и на модерен стадион, който включва различни екстри. Част от тях са сензорна стая за деца със специални нужди с изглед към терена, музей, луксозен ресторант, скай боксове и подобни.

Първият

През сезон 1994-95 г. „жълто-черните“ стават първият гръцки отбор, участвал в групите на Шампионската лига, като тимът играе общо пет пъти в тази фаза на най-комерсиалния турнир. Също така е и полуфиналист за купата на УЕФА в средата на 70-те години на миналия век.

АЕК печели 13-ата си титла на Гърция през 2023 година, когато постига дубъл, вдигайки и купата на страната за 16-ти път в своята история. Клубът е и 3 пъти носител на Суперкупата.

През 2024 година „жълто-черните“, създадени от бежанци от Истанбул/Константинопол, които напускат Турция в резултат от гръцко-турската война (1919-22), отпразнуват своята 100 годишнина.

Бижу за подарък

Най-големия подарък за юбилея, който многобройните привърженици получават е новият стадион „Агия София“, известен по спонсорски причини като „ОПАП Арена“. Той е изграден в атинското предградие, където АЕК е религия - Неа Филаделфия, след дълги години „ходене по мъките“, заради административни и финансови неуредици и след като отборът е принуден да домакинства къде ли не.

Стадионът с капацитет 32 500 зрители е открит през септември 2022, а през май 2023 е домакин на финала на Лигата на конференциите на УЕФА между Олимпиакос и Фиорентина.

Така мечтата на няколко поколения фенове техният отбор да има свой модерен стадион най-сетне е сбъдната.

Историята

Клубните цветове и емблема са свързани с Византия и Константинопол, а още от 1975 г. след падането на военната хунта в страната, най-запалените фенове от цялата страна формират легендарната организация „АЕК Original 21“, като името е свързано с 21-ви сектор (вход) на стария стадион „Никос Гумас“ в Неа Филаделфия, откъдето ултрасите гледат мачовете на отбора.

Както бежанския произход на отбора, така и работническия характер на северното предградие на Атина, където е ситуиран той, са определящи за политическата идеология на мнозинството от привържениците, които са с предимно леви убеждения и често демонстрират своята позиция в подкрепа на Палестина, но и против крайно десните идеологии, с които се свързват не малко футболни агитки в Европа.

Отпадането

Най-тежкия удар в модерната си история АЕК понася през сезон 2012-2013, когато за първи път в своята история изпада във Втора дивизия, а след натрупани дългове отборът трябва играе в третото ниво на гръцкия футбол през следващия сезон - 2013-2014. Тогава хиляди фенове подкрепят отбора по села и паланки и след две години той се завръща там, където му е мястото.

Отговорен за възраждането е президентът Димитрис Мелисанидис – крупен бизнесмен, който е начело на отбора между 2013 и 2024 и води построяването на новия стадион преди да предаде шефската щафета на настоящия бос Мариос Илиопулос.

От 300 на 500 000 евро за 104 минути (ВИДЕО)

С трансфера на Мартин Георгиев в АЕК, се затвърждава една дългогодишна традиция, свързана с това български футболисти да носят „жълто-черния“ екип. Георгиев става седмият български играч, който защитава цветовете на АЕК. Първият българин в АЕК е великият Христо Бонев, след това там играят Ангел Колев, Илиан Илиев, Милен Петков, Диан Дончев, Иван Русев.  

Автор: Йордан Грозданов

Тагове:

гърция футбол славия атина аек трансфер аек атина мартин георгиев

