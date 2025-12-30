bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Събраха се футболистите, победили Ювентус преди

Няма мое, няма твое: Ветераните на Берое на... прасе

С традиционен коледен ритуал, включваш колене на прасе, ветераните на футболния Берое си дадоха среща по време на празниците. 

Това съобщиха от клуба в официалния си профил в социалните мрежи. 

Срещата беше на стадион "Локомотив", на който през 1979 г. Берое постига най-големия си успех в европейските клубни турнири и побеждава Ювентус с 1:0 на осминафинал в турнира за Купата на носителите на купи. 

В реванша в Торино италианците побеждават с 3:0 след продължения. 

Компанията

На снимките се вижда, че на сбирката присъстват вратарят Коста Костов, защитниците Кънчо Кашеров и Илия Илиев, капитанът Теньо Минчев, крилото Таньо Петров-Чапъра, масажистът Косьо Иванов

Те се нагостиха и си спомниха за съотборниците, които вече не са на този свят - Данко Димитров, Стефан Найденов, Петко Петков и голмайстора в мача срещу Юве Георги Стоянов-Бръснаря.

Отзоваха се още Георги Белчев, Валентин Грудев и Ивко Ганчев. 

Специален гост

От София пък пристигна Стойчо Младенов. 

Легендата на ЦСКА игра за Берое в периода 1976 - 1979 г. и пази добри спомени от престоя си в Стара Загора. 

Ветераните на Берое имат организиран клуб, а пред "24 часа" заявиха, че с парите от членския внос са купили прасето. 

