Ботев Пловдив обяви какво е състоянието на Наумов

Вратарят на Ботев Пловдив Даниел Наумов е със съмнения за мозъчно сътресение, обявиха от клуба.

Футболистът пострада, след като беше уцелен с бутилка в главата от фен на градския съперник Локомотив по време на дербито от 14-ия кръг на Първа лига. Двубоят беше прекратен заради инцидента.

Аут за минимум 10 дни

"Даниел Наумов премина обстоен медицински преглед след инцидента по време на срещата с Локомотив, когато бе ударен в главата с пълна бутилка вода.

Лекарите имат съмнение за мозъчно сътресение, а вече трети ден Наумов продължава да страда от силно главоболие, световъртеж и повръщане.

Според лекарските препоръки, вратарят ще почива минимум 10 дни и няма да вземе участие в тренировъчния процес.

Това означава, че той със сигурност пропуска предстоящия двубой срещу Добруджа на ст. Христо Ботев.

Утре Наумов отново ще бъде прегледан от специалист, който ще прецени състоянието му и следващите стъпки в лечението", информираха от Ботев.

