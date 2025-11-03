bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Ботев Пловдив обяви какво е състоянието на Наумов

Вратарят ще почива минимум 10 дни

Ботев Пловдив обяви какво е състоянието на Наумов
Lap.bg

Вратарят на Ботев Пловдив Даниел Наумов е със съмнения за мозъчно сътресение, обявиха от клуба.

Футболистът пострада, след като беше уцелен с бутилка в главата от фен на градския съперник Локомотив по време на дербито от 14-ия кръг на Първа лига. Двубоят беше прекратен заради инцидента.

Крушарски: Младежът получи комоцио на рамото, мама мия... (ВИДЕО)

Аут за минимум 10 дни

"Даниел Наумов премина обстоен медицински преглед след инцидента по време на срещата с Локомотив, когато бе ударен в главата с пълна бутилка вода.

Лекарите имат съмнение за мозъчно сътресение, а вече трети ден Наумов продължава да страда от силно главоболие, световъртеж и повръщане.

Според лекарските препоръки, вратарят ще почива минимум 10 дни и няма да вземе участие в тренировъчния процес.

Това означава, че той със сигурност пропуска предстоящия двубой срещу Добруджа на ст. Христо Ботев.

Утре Наумов отново ще бъде прегледан от специалист, който ще прецени състоянието му и следващите стъпки в лечението", информираха от Ботев.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

преглед локомотив пловдив състояние бутилка ботев пловдив главоболие главата световъртеж повръщане мозъчно сътресение първа лига уцелен даниел наумов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Официално: Григор извън топ 40, Яник Синер се върна на върха

Официално: Григор извън топ 40, Яник Синер се върна на върха
Медиите в Сърбия посочиха фаворита за треньор на Лудогорец

Медиите в Сърбия посочиха фаворита за треньор на Лудогорец
Над 17 000 билета за дербито вече са продадени

Над 17 000 билета за дербито вече са продадени
Започна със спортна шега и завърши като легенда (ВИДЕО)

Започна със спортна шега и завърши като легенда (ВИДЕО)
Венци Стефанов за прекратения мач: Ще се лее кръв и урина (ВИДЕО)

Венци Стефанов за прекратения мач: Ще се лее кръв и урина (ВИДЕО)

Последни новини

Оперираха успешно Христо Стоичков (СНИМКИ)

Оперираха успешно Христо Стоичков (СНИМКИ)
21 години от шедьовъра, който Бербатов сътвори в Рим (ВИДЕО)

21 години от шедьовъра, който Бербатов сътвори в Рим (ВИДЕО)
Медиите в Сърбия посочиха фаворита за треньор на Лудогорец

Медиите в Сърбия посочиха фаворита за треньор на Лудогорец
Венци Стефанов за прекратения мач: Ще се лее кръв и урина (ВИДЕО)

Венци Стефанов за прекратения мач: Ще се лее кръв и урина (ВИДЕО)

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV